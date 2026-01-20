हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026विवादित मैच में दिल्ली ने MI को 7 विकेट से हराया, भारत के स्टार खिलाड़ी ने ठोका दमदार अर्धशतक

विवादित मैच में दिल्ली ने MI को 7 विकेट से हराया, भारत के स्टार खिलाड़ी ने ठोका दमदार अर्धशतक

DC vs MI Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है. ये WPL 2026 में दिल्ली की दूसरी जीत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे. इसके जवाब में दिल्ली की टीम ने 6 गेंद शेष रहते इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया. इस मुकाबले में दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने 51 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं लिजेल ली का रन आउट बड़े विवाद का कारण बना.

मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जिसके लिए नैट साइवर ब्रंट ने नाबाद 65 रन बनाए. वहीं MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 41 रनों का योगदान दिया. बता दें कि दिल्ली ने यह जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है. RCB लगातार 5 मैच जीतकर पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है.

दिल्ली कैपिटल्स को शेफाली वर्मा और लिजेल ली ने दमदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 63 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. वर्मा 29 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं 11वें ओवर में लिजेल ली का रन आउट बड़े विवाद का कारण बना. दरअसल उनके खिलाफ रन आउट की अपील हुई थी. रिप्ले में एक एंगल पर ली का बैट जमीन पर टिका हुआ था, वहीं एक अन्य एंगल में बैट हवा में था. थर्ड अंपायर ने दूसरे एंगल में बल्ले को हवा में देख ली को आउट करार दे दिया.

बदली WPL की पॉइंट्स टेबल

इस मैच से पूर्व दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर थी. मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराने के बाद दिल्ली के 5 मैचों में 2 जीत के बाद चार अंक हो गए हैं और वो टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है. गुजरात जायंट्स की टीम अभी टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. इस हार से मुंबई इंडियंस को टेबल में एक भी स्थान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नेट रन रेट में उसे तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC Vs MI MUMBAI INDIANS WOMENS PREMIER LEAGUE WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: Akhilesh-Rahul की जोड़ी का नया दांव, 27 में यूपी और 29 में दिल्ली फतह की तैयारी! | UP
Sandeep Chaudhary: SIR अभियान या टारगेटेड स्ट्राइक? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण |SIR Controversy
ChitraTripathi: निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए नितिन..सपा ने क्यों लगाया परिवारवाद का आरोप? | BJP
SIR Controversy: BLO पर वोट काटने का दबाव, वीडियो हुआ वायरल | Jaipur | Viral Video | ABP News
Salman Khan की ‘Battle of Galwan’ पर' विदेश मंत्रालय का बयान, China ने जताई थी आपत्ति
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
भारत में मौसम फिर ले सकता है करवट, कश्मीर से हिमाचल तक बर्फबारी, 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
ट्रेंडिंग
"लेकिन हमारे बॉस तो आप ही हैं" PM मोदी ने नितिन नबीन को बोला अपना बॉस तो सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget