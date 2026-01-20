विवादित मैच में दिल्ली ने MI को 7 विकेट से हराया, भारत के स्टार खिलाड़ी ने ठोका दमदार अर्धशतक

दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया है. वडोदरा में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए थे. इसके जवाब में दिल्ली की टीम ने 6 गेंद शेष रहते इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया. इस मुकाबले में दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रीग्स ने 51 रनों की दमदार अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं लिजेल ली का रन आउट बड़े विवाद का कारण बना.

मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, जिसके लिए नैट साइवर ब्रंट ने नाबाद 65 रन बनाए. वहीं MI की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 41 रनों का योगदान दिया. बता दें कि दिल्ली ने यह जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को कायम रखा है. RCB लगातार 5 मैच जीतकर पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है.

दिल्ली कैपिटल्स को शेफाली वर्मा और लिजेल ली ने दमदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 63 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. वर्मा 29 रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं 11वें ओवर में लिजेल ली का रन आउट बड़े विवाद का कारण बना. दरअसल उनके खिलाफ रन आउट की अपील हुई थी. रिप्ले में एक एंगल पर ली का बैट जमीन पर टिका हुआ था, वहीं एक अन्य एंगल में बैट हवा में था. थर्ड अंपायर ने दूसरे एंगल में बल्ले को हवा में देख ली को आउट करार दे दिया.

बदली WPL की पॉइंट्स टेबल

इस मैच से पूर्व दिल्ली कैपिटल्स की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर थी. मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराने के बाद दिल्ली के 5 मैचों में 2 जीत के बाद चार अंक हो गए हैं और वो टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है. गुजरात जायंट्स की टीम अभी टेबल में सबसे नीचे मौजूद है. इस हार से मुंबई इंडियंस को टेबल में एक भी स्थान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नेट रन रेट में उसे तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है.