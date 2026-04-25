पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में लुंगी एनगिडी कैच पकड़ने के प्रयास में बुरी तरह चोटिल हो गए हैं. उनके सिर और गर्दन में चोट आई है. वह उठ भी नहीं पा रहे थे, जिसके बाद स्ट्रेचर पर उन्हें लेटाया गया और एम्बुलेंस भी ग्राउंड के अंदर लाई गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.

कैसे चोटिल हुए लुंगी एनगिडी?

अक्षर पटेल द्वारा डाले गए तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ने सामने की तरफ जोर से शॉट मारा. ये मिस टाइम हुआ, और गेंद मिड ऑफ की तरफ हवा में गई. 30 यार्ड के अंदर खड़े लुंगी एनगिडी बैक पैडल करते हुए कैच का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान वह उल्टा गिर गए. वह बुरी तरह गिरे, जिससे उनके सिर और गर्दन में चोट आई. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो किसी दर्शक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया.

Lungi Ngidi got Injured while going for a catch



Looks very serious 😰. Ambulance was called on ground 🚨. pic.twitter.com/GgU9g68Zsw — Jeet (@JeetN25) April 25, 2026

यह भी पढ़ें- पावरप्ले में 116 रन बनाकर पंजाब ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा पिटने वाली टीम बनी दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए 264 रन

पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 264 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास का पांचवां सबसे बड़ा टोटल है. केएल राहुल ने 152 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, पहली बार है जब आईपीएल में किसी भारतीय बल्लेबाज ने 150 से अधिक रन बनाए हैं. ओवरऑल वह ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं.

केएल राहुल ने 67 गेंदों में 9 छक्के और 16 चौकों की मदद से नाबाद 152 रन बनाए. नितीश राणा ने भी 91 रनों की विस्फोटक पारी खेली, हालांकि वह अपने शतक से चूक गए. 44 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 4 छक्के और 11 चौके लगाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने 126 रनों की साझेदारी की और पंजाब किंग्स को शानदार शुरुआत दिलाई. 6.5 ओवर में पंजाब का पहला विकेट 126 के स्कोर पर गिरा. प्रियांश ने 17 गेंदों में 43 और प्रभसिमरन ने 26 गेंदों में 76 रनों की विस्फोटक पारी खेली. पंजाब ने मात्र 14.2 ओवरों में 200 का आंकड़ा पार कर लिया था.