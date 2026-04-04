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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026DC vs MI Highlights: निसांका की सूझबूझ, समीर रिजवी के तूफानी 90 रन; दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से रौंदा

DC vs MI Highlights: निसांका की सूझबूझ, समीर रिजवी के तूफानी 90 रन; दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से रौंदा

DC vs MI Highlights: शनिवार को डबल हेडर के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया. समीर रिजवी ने 90 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और इतने ही चौके लगाए.

By : शिवम  | Updated at : 04 Apr 2026 07:14 PM (IST)

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dc vs mi live score today ipl match delhi capitals and mumbai indians at arun jaitley follow for all updates DC vs MI Highlights: निसांका की सूझबूझ, समीर रिजवी के तूफानी 90 रन; दिल्ली ने मुंबई को 6 विकेट से रौंदा
DC vs MI Highlights
Source : X, @mipaltan

Background

IPL 2026 के 8वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया. अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टॉस जीतकर अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. दिल्ली के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा, हालांकि सूर्यकुमार यादव के अर्धशतक से मुंबई 162 के स्कोर तक पहुंच गई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी, टीम के 2 विकेट 7 के स्कोर पर गिर गए थे. फिर पथुम निसांका की सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली, समीर रिजवी ने भी पहले संयम दिखाया और फिर विस्फोटक अंदाज में 90 रन बनाए. जब वह आउट हुए तब दिल्ली जीत की दहलीज पर खड़ा था.

समीर रिजवी रहे जीत के हीरो

लक्ष्य का पीछा करते हुए केएल राहुल (1) आज फिर सस्ते में आउट हो गए थे, उन्हें दीपक चाहर ने आउट किया. इसके बाद नितीश राणा बिना खाता खोले रन आउट हो गए. इसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर बनकर आए समीर रिजवी ने संयम दिखाया और जब तक निसांका प्रहार कर रहे थे, उन्होंने डिफेंसिव क्रिकेट खेला. निसांका ने 30 गेंदों में 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

निसांका के आउट होने के बाद समीर रिजवी ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी. इसे ऐसे समझिए कि उनके और डेविड मिलर के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई और मिलर ने 5 ही गेंदें खेली और सिर्फ 1 रन बनाया. रिजवी ने 51 गेंदों में 90 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 7 चौके लगाए. मिलर ने विजयी चौका लगाया, उन्होंने 18 गेंदों में 21 रन बनाए.

बुमराह को नहीं मिला विकेट

जसप्रीत बुमराह सबसे किफायती गेंदबाज रहे, लेकिन वह कोई विकेट नहीं ले पाए. उन्होंने 4 ओवरों में 21 रन दिए. बुमराह पिछले मैच में भी विकेट नहीं ले पाए थे. दीपक चाहर ने 3 ओवरों में 20 रन देकर 1 विकेट लिया. मिचेल सैंटनर और कॉर्बिन बॉश को 1-1 विकेट मिला.

मुंबई इंडियंस पारी की हाइलाइट्स

रयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की, लेकिन लंबी साझेदारी नहीं कर पाए. रयान रिकेल्टन (9) तीसरे ही ओवर में मुकेश कुमार का शिकार हुए. मुकेश ने तीसरे ही ओवर में तीसरे नंबर पर आए तिलक वर्मा को भी चलता किया, तिलक खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद सूर्यकुमार यादव आए, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी की.

रोहित शर्मा के रूप में अक्षर पटेल ने तीसरा और महत्वपूर्ण विकेट लिया, रोहित ने 26 गेंदों में 35 रन बनाए. इस पारी में रोहित ने 1 छक्का और 5 चौके लगाए. इसके बाद विपराज निगम ने शेरफेन रदरफोर्ड को सस्ते (5) में चलता किया. सूर्यकुमार यादव ने 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 36 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली. नमन धीर ने 21 गेंदों में 28 और मिचेल सैंटनर ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए. कॉर्बिन बॉश ने 4 गेंदों में 11 रन बनाए. मुंबई इंडियंस की पारी 162 पर समाप्त हुई.

बल्लेबाजी के लिए अनुकूल समझी जा रही इस पिच पर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. मुकेश कुमार ने तीसरे ही ओवर में रिकेल्टन और तिलक वर्मा को आउट कर शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान अक्षर पटेल ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया, उन्होंने 4 ओवरों में सिर्फ 22 रन दिए और रोहित शर्मा के रूप में महत्वपूर्ण विकेट चटकाया. विपराज निगम, टी नटराजन और लुंगी एनगिडी ने 1-1 विकेट लिया.

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विपराज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी नटराजन.

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह.

DC vs MI हेड टू हेड रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल में 37 मैच खेले गए हैं, जिसमें मुंबई का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. मुंबई ने 21 और दिल्ली ने 16 मैच जीते हैं. दिल्ली के खिलाफ मुंबई का सर्वाधिक स्कोर 247 रन है. मुंबई के खिलाफ दिल्ली का सर्वाधिक स्कोर 257 रन है.

पिछले मैच में मुंबई इंडियंस की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी, रोहित शर्मा और रयान रिकेल्टन ने पहले ही विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी की थी. रोहित ने 78 और रिकेलटन ने 81 रन बनाए थे. हालांकि सूर्यकुमार यादव की फॉर्म चिंता का विषय है, जो पहले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए और सिर्फ 16 रन बनाकर आउट हो गए. इसके आलावा गेंदबाजी भी वैसी नहीं रही, जिसकी उम्मीद थी. जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट को एक भी विकेट नहीं मिला था.

दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी पहले मैच में शानदार रही थी, उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को 141 रनों पर ढेर कर दिया था. लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए थे, 2 विकेट कुलदीप यादव ने चटकाए. हालांकि टॉप आर्डर के बल्लेबाजों को लेकर चिंता जरूर है, जो पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे. लखनऊ के खिलाफ 4 विकेट मात्र 26 रन पर गिर गए थे, जिसके बाद समीर रिजवी (70) और ट्रिस्टन स्टब्स (39) ने शानदार पारी के सहारे मैच बचाया.

19:14 PM (IST)  •  04 Apr 2026

DC vs MI Highlights: समीर रिजवी-निसांका ने खेली शानदार पारी

163 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, केएल राहुल (1) और नितीश राणा (0) के रूप में 2 विकेट मात्र 7 रन के स्कोर पर गिर गए थे. इसके बाद पथुम निसांका और समीर रिजवी ने पारी को संभाला, रिजवी ने डिफेंसिव शॉट खेला और निसांका ने प्रहार किया.

पथुम निसांका ने 30 गेंदों में महत्वपूर्ण 44 रनों की पारी खेली, जिससे दिल्ली की पारी संभली, उनके आउट होने के बाद ही समीर रिजवी ने विस्फोटक अंदाज में खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने 51 गेंदों में 90 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और इतने ही चौके लगाए. मिलर ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीत दर्ज की. ये दिल्ली की जारी संस्करण में दूसरी जीत है.

19:05 PM (IST)  •  04 Apr 2026

दिल्ली की 6 विकेट से जीत

19वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर ने विजयी चौका लगाया. इसी के साथ दिल्ली ने 163 के लक्ष्य को 11 गेंद शेष रहते हासिल किया और 6 विकेट से जीत दर्ज की.

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