हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 CSK vs RR Live Score: रुतुराज गायकवाड़ फिर हुए फ्लॉप, चेन्नई को लगा पहला झटका; अनुकूल ने दिलाई सफलता

IPL 2026 CSK vs RR Live Score: रुतुराज गायकवाड़ फिर हुए फ्लॉप, चेन्नई को लगा पहला झटका; अनुकूल ने दिलाई सफलता

IPL 2026 Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: यहां आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 07:43 PM (IST)

LIVE

Key Events
CSK vs RR IPL 2026 Live Score updates match 22 ball by ball commentary Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders MA Chidambaram Stadium live updates and results IPL 2026 CSK vs RR Live Score: रुतुराज गायकवाड़ फिर हुए फ्लॉप, चेन्नई को लगा पहला झटका; अनुकूल ने दिलाई सफलता
CSK vs RR IPL 2026 Live Score
Source : Social Media

Background

आज मंगलवार 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. यह IPL 2026 का 22वां लीग मैच होगा. इस मैच के जरिए कोलकाता सीजन की पहली जीत तलाश करना चाहेगी. अब तक चार मैच खेल चुकी केकेआर को तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर मौजूद है. 

दूसरी चेन्नई की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. सीएसके ने भी सीजन में चार मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें तीन में हार का सामना करना पड़ा है. बाकी एक मच में उन्होंने जीत दर्ज की है. चेन्नई ने तीन मैचों में हार के साथ सीजन की शुरुआत की थी.

चेन्नई बनाम कोलकाता हेड टू हेड 

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त बनाते हुए 20 में जीत दर्ज की है. कोलकाता ने 11 मैच जीते हैं. दोनों के बीच 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए थे, जिसमें एक चेन्नई ने और एक कोलकाता ने जीता था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है. 

चेन्नई को खल रही धोनी की कमी

चार मैच खेल चुकी चेन्नई को जाहिर तौर पर एमएस धोनी की कमी खल रही है. इंजरी के चलते धोनी शुरुआती चार मैचों का हिस्सा नहीं बन सके हैं. फ्रेंचाइजी ने सीजन की शुरुआत के दिन यानी 28 मार्च को धोनी पर अपडेट साझा करते हुए बताया था कि माही शुरू के 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं. इसके बाद से धोनी अभ्यास में तो दिखाई दिए हैं, लेकिन चेन्नई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया. 

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड 

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फाउलकेस. 

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड 

फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा. 

19:40 PM (IST)  •  14 Apr 2026

IPL 2026 CSK vs RR Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 24-0

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए दूसरा ओवर कैमरून ग्रीन ने फेंका, जिसमें 10 रन आए. दूसरे ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बगैर विकेट के 24 रन हो गया है. क्रीज पर मौजूद संजू 8 गेंदों में 14 रन पर और गायकवाड़ 4 गेंदों में 07 रन पर पहुंच गए हैं. 

19:35 PM (IST)  •  14 Apr 2026

IPL 2026 CSK vs RR Live Score: मुकाबला शुरू

मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए संजू सैमसन और कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ओपनिंग पर आए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पहला ओवर वैभव अरोड़ा ने फेंका, जिसमें 14 रन आए. पहले ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बगैर विकेट के 14 रन हो गया है. क्रीज पर मौजूद संजू 5 गेंदों में 13 रन पर और गायकवाड़ 1 गेंदों में 01 रन पर पहुंच गए हैं. 

Load More
Tags :
MA Chidambaram Stadium Chennai Super Kings Vs Kolkata Knight Riders IPL 2026 Live CSK Vs RR Live CSK Vs RR IPL 2026 Live Score
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 CSK vs RR Live Score: रुतुराज गायकवाड़ फिर हुए फ्लॉप, चेन्नई को लगा पहला झटका; अनुकूल ने दिलाई सफलता
LIVE: गायकवाड़ फिर हुए फ्लॉप, चेन्नई को लगा पहला झटका; अनुकूल ने दिलाई सफलता
आईपीएल 2026
KKR के खिलाफ भी नहीं हुई MS Dhoni की वापसी, जानें 'थाला' के रिटर्न पर ताजा अपडेट
KKR के खिलाफ भी नहीं हुई एमएस धोनी की वापसी, जानें 'थाला' के रिटर्न पर ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
रातों-रात स्टार बने प्रफुल्ल हिंगे... 24 घंटे के अंदर करीब 400 गुना बढ़ गए फॉलोअर्स
रातों-रात स्टार बने प्रफुल्ल हिंगे... 24 घंटे के अंदर करीब 400 गुना बढ़ गए फॉलोअर्स
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, यहां देखें वीडियो 
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Samrat Choudhary Bihar New CM LIVE: 'नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करूंगा', abp न्यूज़ से बोले सम्राट चौधरी
LIVE: 'नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करूंगा', abp न्यूज़ से बोले सम्राट चौधरी
विश्व
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
7 साल से लापता, 10 हजार डॉलर का ईनाम… कौन है इंडियन स्टूडेंट मायूषि भगत, जिसकी FBI को है तलाश
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
छत्तीसगढ़: सक्ती जिले में पावर प्लांट में भीषण हादसा, बॉयलर फटने से 10 लोगों की मौत, मचा हड़कंप
टेलीविजन
दिव्यांका त्रिपाठी की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक दहिया, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले, देखें Inside Video
दिव्यांका की गोदभराई में पैसे का बैग लेकर भागे विवेक, जमाई को रोते देख सासू मां ने लगाया गले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
LIVE: नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन पर अखिलेश को मिला राहुल का साथ, पुलिस बोली- सब सामान्य
विश्व
Hormuz Blockade: ‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
‘जंगलराज नहीं चलेगा’, चीनी राष्ट्रपति की US को खरी-खरी! होर्मुज में नाकेबंदी को कहा गैर-जिम्मेदाराना कदम
इंडिया
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
लोकसभा में अब होंगे 850 सांसद, केंद्र सरकार ने तैयार किया प्लान, महिला आरक्षण बिल में होगा ये प्रावधान
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, यहां देखें वीडियो 
IPL 2026 के बीच रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ नजर आए यशस्वी जायसवाल, देखें वीडियो
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget