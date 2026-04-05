CSK vs RCB: विराट कोहली का कैच छूटा तो चिल्लाई अनुष्का शर्मा, फिर शिवम दुबे ने कैच पकड़कर किया ऐसा; वीडियो वायरल
CSK vs RCB: विराट कोहली जब 7 रन पर थे, तब शिवम दुबे ने उनका आसान कैच छोड़ दिया था. इस पर अनुष्का शर्मा का रिएक्शन देखने वाला था. फिर शिवम ने कोहली का कैच पकड़ा और इसे सेलिब्रेट किया.
चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन विराट कोहली सिर्फ 28 रन बना पाए. हालांकि कोहली सिर्फ 7 रन पर पवेलियन लौट सकते थे, अगर शिवम दुबे उनका आसान कैच छोड़ नहीं देते. जब शिवम ने उनका कैच छोड़ा तब अनुष्का शर्मा ने इसे चिल्लाकर सेलिब्रेट किया, वह काफी खुश थीं. फिर दुबे ने ही उनका कैच पकड़ा, तब उन्होंने ने भी इसे अग्रेशन दिखाकर इसे सेलिब्रेट किया.
खलील अहमद द्वारा डाले गए तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने बड़ा प्रहार किया, लेकिन गेंद ऊंची गई. शिवम दुबे लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, वह गेंद के नीचे थे और आसान कैच ले सकते थे लेकिन उनसे कैच छूट गया. इस पर अनुष्का शर्मा काफी खुश हुईं और इसे सेलिब्रेट किया.
Bro , really Shivam dube ? #RCBMatch #RCBVsCSK pic.twitter.com/Q41TCuPFW1— Oo_Womaniya💙🤍 (@KDramaWomaniyaa) April 5, 2026
Pic 1: Anushka Sharma seen happy when Shivam dube, Virat Kohli Catch❤️— Sam (@Cricsam01) April 5, 2026
Pic 2: Aggressive reply from dube by taking catch Kohli catch 🤯 pic.twitter.com/0eafxsqhsR
शिवम दुबे ने पकड़ा कोहली का कैच
विराट कोहली पॉवरप्ले में ही आउट हो गए और उनका कैच भी शिवम दुबे ने ही पकड़ा. अंशुल कंबोज द्वारा डाले गए 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोहली ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन इस बार भी गेंद को दूरी प्राप्त नहीं हुई. इस बार भी गेंद के नीचे शिवम दुबे थे, लेकिन इस बार उन्होंने कैच पकड़ लिया. इस कैच को लेने के बाद शिवम ने अग्रेशन के साथ इसे सेलिब्रेट किया, जो आमतौर पर दुबे करते नहीं हैं.
A sigh of relief 😮💨— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2026
🎥 Shivam Dube makes amends as #CSK get the prized wicket of Virat Kohli 💛
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RCB ने बनाए 250 रन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन बनाए, जो IPL 2026 का सबसे बड़ा टोटल है. देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 50 रन बनाए. टिम डेविड ने 25 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 8 छक्के और 3 चौके जड़े. कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में 6 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 48 रन बनाए.
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Source: IOCL