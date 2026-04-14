LIVE: डेवाल्ड ब्रेविस भी हुए आउट, चेन्नई का 5वां विकेट गिरा; 200 का टोटल बहुत मुश्किल

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 CSK vs KKR Live Score: डेवाल्ड ब्रेविस भी हुए आउट, चेन्नई का 5वां विकेट गिरा; 200 का टोटल बहुत मुश्किल

IPL 2026 CSK vs KKR Live Score: डेवाल्ड ब्रेविस भी हुए आउट, चेन्नई का 5वां विकेट गिरा; 200 का टोटल बहुत मुश्किल

IPL 2026 Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Live Score: यहां आपको चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले का लाइव स्कोर और बाकी सभी अपडेट मिलेंगे.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क  | Updated at : 14 Apr 2026 09:06 PM (IST)

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CSK vs RR IPL 2026 Live Score
Source : Social Media

Background

आज मंगलवार 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है. यह IPL 2026 का 22वां लीग मैच है. इस मैच के जरिए कोलकाता सीजन की पहली जीत तलाश करना चाहेगी. अब तक चार मैच खेल चुकी केकेआर को तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा. टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर मौजूद है. 

दूसरी चेन्नई की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है. सीएसके ने भी सीजन में चार मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्हें तीन में हार का सामना करना पड़ा है. बाकी एक मच में उन्होंने जीत दर्ज की है. चेन्नई ने तीन मैचों में हार के साथ सीजन की शुरुआत की थी.

चेन्नई बनाम कोलकाता हेड टू हेड 

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में चेन्नई ने बढ़त बनाते हुए 20 में जीत दर्ज की है. कोलकाता ने 11 मैच जीते हैं. दोनों के बीच 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मैच हुए थे, जिसमें एक चेन्नई ने और एक कोलकाता ने जीता था. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है. 

चेन्नई को खल रही धोनी की कमी

चार मैच खेल चुकी चेन्नई को जाहिर तौर पर एमएस धोनी की कमी खल रही है. इंजरी के चलते धोनी शुरुआती चार मैचों का हिस्सा नहीं बन सके हैं. फ्रेंचाइजी ने सीजन की शुरुआत के दिन यानी 28 मार्च को धोनी पर अपडेट साझा करते हुए बताया था कि माही शुरू के 2 हफ्तों तक बाहर रह सकते हैं. इसके बाद से धोनी अभ्यास में तो दिखाई दिए हैं, लेकिन चेन्नई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया. 

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वॉड 

संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फाउलकेस. 

कोलकाता नाइट राइडर्स का स्क्वॉड 

फिन एलन, अंगक्रिश रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा. 

21:06 PM (IST)  •  14 Apr 2026

IPL 2026 CSK vs KKR Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का 5वां विकेट गिरा, स्कोर 175-5

चेन्नई सुपर किंग्स को 5वां झटका डेवाल्ड ब्रेविस के रूप में लगा, जिन्हें कार्तिक त्यागी ने अपना शिकार बनाया. ब्रेविस ने 29 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन स्कोर किए. यह विकेट 17.3 ओवर में 171 रन पर गिरा. अब जेमी ओवरटन बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं. 18 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 175 रन हो गया है.

21:00 PM (IST)  •  14 Apr 2026

IPL 2026 CSK vs KKR Live Score: चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 169-4

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 17वां ओवर में सुनील नरेन ने फेंका, जिसमें 1 विकेट के साथ सिर्फ 07 रन आए. 17 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 169 रन हो गया है. क्रीज पर मौजूद डेवाल्ड ब्रेविस 24 गेंदों में 37 रन पर और शिवम दुबे 2 गेंदों में 01 रन पर पहुंच गए हैं.

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