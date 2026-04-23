चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे

चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे
CSK Player Mukesh Choudhary Mother Death: चेन्नई सुपर किंग्स का स्टार खिलाड़ी मां के निधन के 2 दिन बाद ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में खेलने उतरा.
IPL 2026 टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की महाटक्कर का सभी फैंस को इंतजार था. मगर इस महाभिड़ंत से ज्यादा चर्चा मीइन तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी आ गए हैं. चेन्नई के इस स्टार गेंदबाज के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. बीते मंगलवार, 21 अप्रैल को उनकी मां देवी का निधन हो गया था. इसके बावजूद मुकेश 2 दिन बाद ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में खेलने मैदान मीइन उतरे हैं.
18 अप्रैल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स को SRH के हाथों 10 रनों की हार झेलनी पड़ी थी. उसके बाद मुकेश अपने निवास स्थान भीलवाड़ा (राजस्थान) के लिए रवाना हो गए थे. उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर मां का अंतिम संस्कार किया. उसके बाद मुकेश मुंबई के लिए रवाना हो गए थे, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का मैच हुआ.
बताया गया कि देहांत से पहले मुकेश चौधरी की मां मुंबई स्थित टाटा अस्पताल मीइन भर्ती थीं. वहीं एमएस धोनी इस दुख की घड़ी में लगातार मुकेश के संपर्क में रहे और वे मुकेश की मां का हाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे थे. मुकेश ने इससे पहले IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए केवल एक मैच खेला था. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे. मुकेश चौधरी की मां काफी समय से बीमार थीं, जो उनके निधन का कारण बना.
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मुकेश चौधरी का IPL करियर
मुकेश चौधरी ने चेन्नई सुपर किंग्स के नेट गेंदबाज के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग में कदम रखा था. 2022 में डेब्यू के मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए उन्होंने 13 मैचों में 16 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. 2023 सीजन से बाहर हो गए थे और 2024 सीजन में केवल एक मैच खेल पाए. IPL 2025 में भी उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पाए. अब चेन्नई सुपर किंग्स ने उनमें दोबारा भरोसा दिखाया है. अब तक अपने 17 मैचों के IPL करियर में 19 विकेट लिए हैं.
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