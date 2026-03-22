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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से पहले पुराने अंदाज में दिखे सुरेश रैना, 'गगनचुंबी' छक्का लगाने का वीडियो वायरल

IPL 2026 से पहले पुराने अंदाज में दिखे सुरेश रैना, 'गगनचुंबी' छक्का लगाने का वीडियो वायरल

Suresh Raina CSK: भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना लंबे समय बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में दिखे. उनका जोरदार छक्का लगाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Mar 2026 11:18 PM (IST)
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भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कई साल बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में नजर आए. वो चेन्नई स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में आयोजित CSK Roar 26 इवेंट में पहुंचे थे. सुपर किंग्स के लिए खेल चुके कई दिग्गज खिलाड़ी चेपॉक स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे. उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए. इसी बीच सुरेश रैना ने नूर अहमद की गेंद पर जोरदार छक्का लगाया. चेन्नई सुपर किंग्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया. जैसे ही रैना मैदान पर उतरे, फैंस खुशी से झूम उठे.

एमएस धोनी विकेटकीपिंग कर रहे थे, सुरेश रैना बैटिंग करने आए और उनके सामने अफगानिस्तानी स्पिनर नूर अहमद बॉलिंग कर रहे थे. पहले रैना ने मिड-ऑफ की तरफ गेंद को धकेला. मगर वीडियो में दिखाई गई अगली ही गेंद पर सुरेश रैना ने आगे बढ़कर दमदार छक्का जड़ दिया. धोनी ने भी उनके सिक्स का आनंद लिया.

चेपॉक स्टेडियम में आयोजित इस इवेंट में मैथ्यू हेडन, सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, मुथैया मुरलीधरन, मुरली विजय और माइकल हसी भी मौजूद रहे. फैंस ने सबसे ज्यादा शोर तब मचाया जब एमएस धोनी मैदान में आए. वहीं धोनी और रैना को एकसाथ देखकर भी दर्शकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था.

एमएस धोनी अपनी फिटनेस को लेकर लगातार चर्चा में रहे हैं, लेकिन CSK Roar 26 इवेंट के दौरान वो काफी अच्छी स्थिति में नजर आए और ऐसा लगा जैसे उनका रिटायरमेंट लेने का अभी कोई मन नहीं है. बता दें कि IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स अपना सबसे पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेगी. ये मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा. उसके बाद उसे 3 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ भिड़ना है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Mar 2026 11:18 PM (IST)
Tags :
Suresh Raina CSK IPL Noor Ahmad MS DHONI
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