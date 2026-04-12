IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना

चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को हुए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराया. ये IPL 2026 में CSK की पहली जीत थी, हालांकि मैच के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर 12 लाख का जुर्माना लगा. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 212 रन बनाए थे. संजू सैमसन ने 56 गेंदों में नाबाद 115 रन नए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. आयुष म्हात्रे ने 36 गेंदों में 39 रन बनाए.

IPL ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगा है. जारी संस्करण में ये टीम की पहली गलती है, इसलिए सिर्फ कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा जुर्माना

स्टेटमेंट में बताया गया, "चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने IPL 2026 के 18वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए धीमी ओवर-रेट बनाए रखी. ये IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, यह उनकी टीम का इस संस्करण का पहला अपराध था, इसलिए गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है."

Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad fined for slow over-rate during Indian Premier League clash against Delhi Capitals #IPL2026 pic.twitter.com/CULNT5Xz0G — Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2026

गायकवाड़ ने गेंदबाजों को दिया क्रेडिट

IPL 2026 में पहली जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि धीमा पिच होने के बावजूद 200-210 रन बनाना अच्छा संकेत है. संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे की बल्लेबाजी कि तारीफ करते हुए उन्होंने कहा आज का दिन गेंदबाजों के नाम रहा. बता दें कि जेमी ओवरटन ने 4 ओवरों में मात्र 18 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी शुरुआत की थी, उनका पहला विकेट केएल राहुल (18) के रूप में जब गिरा था तब स्कोर 5 ओवरों में 61 रन था. वहां से लगातार विकेट गिरने से दिल्ली पिछड़ी चली गई.