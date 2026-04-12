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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना

IPL 2026 में पहली जीत के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ को हुआ लाखों का नुकसान, BCCI ने ठोका जुर्माना

Ruturaj Gaikwad Fined: चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को जारी संस्करण (IPL 2026) की पहली जीत दर्ज की. मैच के बाद CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर 12 लाख रूपये का जुर्माना लगा.

By : शिवम | Updated at : 12 Apr 2026 11:02 AM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को हुए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराया. ये IPL 2026 में CSK की पहली जीत थी, हालांकि मैच के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर 12 लाख का जुर्माना लगा. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 212 रन बनाए थे. संजू सैमसन ने 56 गेंदों में नाबाद 115 रन नए थे, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला. आयुष म्हात्रे ने 36 गेंदों में 39 रन बनाए.

IPL ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि स्लो ओवर रेट बनाए रखने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगा है. जारी संस्करण में ये टीम की पहली गलती है, इसलिए सिर्फ कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

ऋतुराज गायकवाड़ पर लगा जुर्माना

स्टेटमेंट में बताया गया, "चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ पर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि उनकी टीम ने IPL 2026 के 18वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए धीमी ओवर-रेट बनाए रखी. ये IPL की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े अपराधों से संबंधित है, यह उनकी टीम का इस संस्करण का पहला अपराध था, इसलिए गायकवाड़ पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है."

गायकवाड़ ने गेंदबाजों को दिया क्रेडिट

IPL 2026 में पहली जीत के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि धीमा पिच होने के बावजूद 200-210 रन बनाना अच्छा संकेत है. संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे की बल्लेबाजी कि तारीफ करते हुए उन्होंने कहा आज का दिन गेंदबाजों के नाम रहा. बता दें कि जेमी ओवरटन ने 4 ओवरों में मात्र 18 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी शुरुआत की थी, उनका पहला विकेट केएल राहुल (18) के रूप में जब गिरा था तब स्कोर 5 ओवरों में 61 रन था. वहां से लगातार विकेट गिरने से दिल्ली पिछड़ी चली गई.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Apr 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
CSK CSK Vs DC RUTURAJ GAIKWAD CHENNAI SUPER KINGS IPL Slow Over Rate IPL 2026
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