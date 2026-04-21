IPL 2026 के बीच CSK को लगा बड़ा झटका, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर

आईपीएल 2026 (IPL 2026) के बीच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को बड़ा झटका लगा. टीम के युवा स्टार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. फ्रेंचाइजी ने आधिकारिक तौर पर म्हात्रे के बाहर होने का एलान किया. चेन्नई पहले से ही खराब दौर से गुजर रही है. टीम ने 6 मैचों में से सिर्फ 2 में ही जीत दर्ज की है. टीम को 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर म्हात्रे को लेकर आधिकारिक बयान जारी करते हुए लिखा, "आयुष म्हात्रे 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय बाएं हैमस्ट्रिंग में लगी चोट के कारण आईपीएल 2026 के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. आयुष की इंजरी को 6 से 8 हफ्तों के रिहैब की जरूरत होगी."

Official Announcement



Ayush Mhatre has been ruled out of the remainder of IPL 2026 due to a left hamstring injury sustained while batting during the match against Sunrisers Hyderabad on April 18.



Ayush's injury will require a rehabilitation period of 6-12 weeks.



We wish Ayush… pic.twitter.com/7bGrFvqjY9 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 21, 2026

चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन

आयुष म्हात्रे ने सीजन में चेन्नई के लिए 6 लीग मैच खेले, जिनकी 6 पारियों में बैटिंग करते हुए 33.50 की औसत और 177.87 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 73 रनों का रहा. अब तक चेन्नई के लिए म्हात्रे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. लिस्ट में टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन 192 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

आयुष म्हात्रे का आईपीएल करियर

आयुष ने पिछले सीजन यानी 2025 में आईपीएल डेब्यू किया था. दोनों ही सीजन वह चेन्नई का हिस्सा रहे. युवा ओपनर ने अब तक टूर्नामेंट में 13 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 13 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 33.92 की औसत और 183.75 के स्ट्राइक रेट से 441 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 94 रनो का रहा.

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