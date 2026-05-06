CM शिवकुमार RR पर दर्ज कराएंगे FIR, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला; बाल मजदूरी...

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CM शिवकुमार राजस्थान रॉयल्स पर दर्ज कराएंगे FIR, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला; 'बाल मजदूरी' का किया जिक्र

CM शिवकुमार राजस्थान रॉयल्स पर दर्ज कराएंगे FIR, वैभव सूर्यवंशी से जुड़ा है मामला; 'बाल मजदूरी' का किया जिक्र

Rajasthan Royals, Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी के चलते FIR की धमकी मिली है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 06 May 2026 04:31 PM (IST)
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Rajasthan Royals FIR Vaibhav Sooryavanshi: आईपीएल 2026 के बीच राजस्थान रॉयल्स बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है. टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की वजह से FIR की धमकी मिल गई है. कथित तौर पर यह धमकी सामाजिक कार्यकर्ता सीएम शिवकुमार नायक ने दी है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है और टीम को एफआईआर की धमकी क्यों मिली. 

दरअसल शिवकुमार नायक ने 'बाल मजदूरी' का जिक्र करते हुए टीम पर FIR करने की धमकी दी है. बता दें कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल के हैं. खिलाड़ी की उम्र के चलते सामाजिक कार्यकर्ता का मानना है कि टीम वैभव से बाल मजदूरी करवा रही है. 15 साल के लड़के से कैसे इतनी बड़ी लीग खिलवा सकता है. वैभव को उस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. 

एक कन्नड न्यूज चैनल पर डिबेट करते हुए शिवकुमार नायक ने कहा, "राजस्थान रॉयल्स के इस 15 साल के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का शोषण किया जा रहा है. वह सिर्फ एक बच्चा है, सिर्फ 15 साल का और उसे पेशेवर क्रिकेट खेलने के लिए आईपीएल में लाया गया है. यह बाल मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है. वे एक नाबालिग लड़के को इतनी बड़ी लीग में कैसे खिला सकते हैं? उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए और अपनी शिक्षा पूरी करनी चाहिए, न कि इस कम उम्र में क्रिकेट खेलना चाहिए."

शिवकुमार नायक ने आगे कहा, "मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और बाल अधिकारों और बाल मजदूरी कानूनों के उल्लंघन के लिए राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस शिकायत या कानूनी मामला दर्ज करूंगा. इस लड़के को आईपीएल क्रिकेट मत खेलने दो, यह बाल मजदूरी है, इसे पढ़ाई करनी चाहिए."

आईपीएल खेलने के लिए वैभव को मिल रहे 1.1 करोड़

राजस्थान रॉयल्स वैभव को आईपीएल में खेलने के लिए 1.1 करोड़ रुपये की सैलरी हर सीजन दे रही है. फ्रेंचाइजी ने वैभव के पिछले सीजन यानी 2025 के आईपीएल में अपना हिस्सा बनाया था. 

 

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Published at : 06 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi CM Shivakumar Nayak
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