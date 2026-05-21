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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK को हर हाल में चाहिए जीत, गुजरात के खिलाफ करना होगा IPL का सबसे बड़ा रन चेज, गेंदबाजों की जमकर पिटाई

CSK को हर हाल में चाहिए जीत, गुजरात के खिलाफ करना होगा IPL का सबसे बड़ा रन चेज, गेंदबाजों की जमकर पिटाई

IPL 2026 GT vs CSK: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा है. अंशुल कंबोज ने एक विकेट लिया लेकिन उनकी बुरी तरह पिटाई हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 May 2026 09:42 PM (IST)
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गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 229 रन बना लिए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह करो या मरो का मैच है. CSK को प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखना है तो हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. गुजरात के लिए साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल, दोनों ने अर्धशतक लगाया. चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज की फिर से जमकर पिटाई हुई, जिन्होंने 56 रन लुटा दिए.

चेन्नई सुपर किंग्स को अगर यह मैच जीतकर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जीवित रखना है, तो उसे आईपीएल में अपना सबसे बड़ा रन चेज करना होगा. बता दें कि चेन्नई ने आईपीएल में काभी 210 रनों का टारगेट भी चेज नहीं किया है. वहीं अहमदाबाद के मैदान में आईपीएल में कभी 205 से बड़ा लक्ष्य चेज नहीं हुआ है.

CSK को करना होगा सबसे बड़ा रन चेज

इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे सफल रन चेज 208 रनों का है, जो उसने इसी सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हासिल किया था. इसके अलावा 2012 में CSK ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ 208 रनों का लक्ष्य हासिल किया था. इसका मतलब चेन्नई ने 230 रन बना दिए तो यह ना केवल उसके आईपीएल में सबसे बड़ा रन चेज होगा, बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर भी सबसे बड़ा सफल रन चेज होगा.

फिर हुई अंशुल कंबोज की पिटाई

अंशुल कंबोज चाहे आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों हों. मगर पिछले पांच मैचों से उनकी लगातार पिटाई हो रही है. पिछले पांच मुकाबलों में अंशुल कंबोज केवल 4 विकेट ले पाए हैं और 261 रन लुटा चुके हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 56 रन दिए. स्पेन्सर जॉनसन और नूर अहमद की भी जमकर पिटाई हुई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 May 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
GT Vs CSK Gujarat Titans CHENNAI SUPER KINGS SHUBMAN GILL SAI SUDARSHAN IPL 2026
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