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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026डेथ ओवरों में निकला CSK की बैटिंग का दम, सैमसन-म्हात्रे चले, दुबे-गायकवाड़ फ्लॉप, KKR को 193 का लक्ष्य

डेथ ओवरों में निकला CSK की बैटिंग का दम, सैमसन-म्हात्रे चले, दुबे-गायकवाड़ फ्लॉप, KKR को 193 का लक्ष्य

KKR vs CSK Score: चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज वैभव अरोड़ा की जमकर धुनाई हुई.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 09:37 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बना लिए हैं. CSK की ओर से संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने क्रमशः 48 रन और 38 रन बनाए, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कोलकाता के वैभव अरोड़ा की जमकर धुनाई हुई, जिन्होंने 4 ओवरों में 55 रन लुटा दिए.

संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी की शुरुआत की, लेकिन कप्तान गायकवाड़ की खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. गायकवाड़ केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए. संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने मिलकर 47 रन जोड़े. म्हात्रे 17 गेंद में 48 रनों की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली.

सैमसन फिफ्टी से चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हो गए. डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंद में 41 रन बनाए. सरफराज खान को लगभग प्रत्येक मैच में शुरुआत मिल रही है, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे हैं. कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 18 गेंद में 23 रन बनाए.

डेथ ओवरों में निकल बल्लेबाजी का दम

एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए थे. हाथ में 7 विकेट थे और 210-220 तक का स्कोर CSK के लिए पूरी तरह संभव लग रहा था. तभी 17वें ओवर की सबसे पहली गेंद पर सरफराज खान का विकेट गिरा. बस यहीं से चेन्नई के रन रेट पर ब्रेक लग गई. उसके अगले ओवर में कार्तिक त्यागी ने डेवाल्ड ब्रेविस को फिफ्टी पूरी करने से रोका.

19वां ओवर वैभव अरोड़ा ने किया जिन्होंने ओवर पूरा करने के लिए 9 गेंद फेंकी, जिसमें 3 वाइड रहीं. इसके बावजूद चेन्नई के बल्लेबाज इस ओवर में केवल 9 ही रन बटोर पाए. शिवम दुबे का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. इस कारण CSK की टीम अंतिम 4 ओवरों में केवल 30 रन ही जोड़ पाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 14 Apr 2026 09:22 PM (IST)
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