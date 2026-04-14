चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बना लिए हैं. CSK की ओर से संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने क्रमशः 48 रन और 38 रन बनाए, लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे जैसे सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए. चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कोलकाता के वैभव अरोड़ा की जमकर धुनाई हुई, जिन्होंने 4 ओवरों में 55 रन लुटा दिए.

संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी की शुरुआत की, लेकिन कप्तान गायकवाड़ की खराब फॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. गायकवाड़ केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए. संजू सैमसन और आयुष म्हात्रे ने मिलकर 47 रन जोड़े. म्हात्रे 17 गेंद में 48 रनों की छोटी लेकिन तूफानी पारी खेली.

सैमसन फिफ्टी से चूक गए और 48 रन बनाकर आउट हो गए. डेवाल्ड ब्रेविस ने 29 गेंद में 41 रन बनाए. सरफराज खान को लगभग प्रत्येक मैच में शुरुआत मिल रही है, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे हैं. कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 18 गेंद में 23 रन बनाए.

डेथ ओवरों में निकल बल्लेबाजी का दम

एक समय चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए थे. हाथ में 7 विकेट थे और 210-220 तक का स्कोर CSK के लिए पूरी तरह संभव लग रहा था. तभी 17वें ओवर की सबसे पहली गेंद पर सरफराज खान का विकेट गिरा. बस यहीं से चेन्नई के रन रेट पर ब्रेक लग गई. उसके अगले ओवर में कार्तिक त्यागी ने डेवाल्ड ब्रेविस को फिफ्टी पूरी करने से रोका.

19वां ओवर वैभव अरोड़ा ने किया जिन्होंने ओवर पूरा करने के लिए 9 गेंद फेंकी, जिसमें 3 वाइड रहीं. इसके बावजूद चेन्नई के बल्लेबाज इस ओवर में केवल 9 ही रन बटोर पाए. शिवम दुबे का बल्ला पूरी तरह खामोश रहा. इस कारण CSK की टीम अंतिम 4 ओवरों में केवल 30 रन ही जोड़ पाई.

यह भी पढ़ें:

टीम इंडिया में किसकी जगह लेंगे वैभव सूर्यवंशी? BCCI बहुत जल्द देगी इंटरनेशनल डेब्यू का मौका