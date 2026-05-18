हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK vs SRH 1st Innings Highlights: 'करो या मरो' मैच में CSK ने SRH को दिया 181 का लक्ष्य, तूफानी शुरुआत के बाद फुस्स हुई चेन्नई

CSK vs SRH 1st Innings Highlights: 'करो या मरो' मैच में CSK ने SRH को दिया 181 का लक्ष्य, तूफानी शुरुआत के बाद फुस्स हुई चेन्नई

IPL 2026 CSK vs SRH: चेन्नई के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 44 रन बनाए. टीम ने 20 ओवर में 180 रन बोर्ड पर लगाए.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 May 2026 09:39 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 CSK vs SRH 1st Innings: एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 27 गेंदों में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 44 रन स्कोर किए. वहीं हैदराबाद के लिए पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. इसके अलावा साबिक हुसैन ने 2 विकेट अपनी झोली में डाले. दोनों ही गेंदबाज सीएसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बने. चेन्नई के लिए यह प्लेऑफ के लिहाज से 'करो या मरो' का मैच है. 

चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद टीम अपने इस फैसले को भुना नहीं पाई क्योंकि अच्छी शुरुआत के हिसाब से टीम उतना बड़ा टोटल नहीं बना सकी. सीएसके ने 11.1 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा लिए थे. यहां से लग रहा था कि टीम 210 या 220 के टोटल तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. 

जल्दी-जल्दी गिरे चेन्नई के विकेट 

शुरुआत में भले ही चेन्नई की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली हो, लेकिन टीम ने विकेट जल्दी-जल्दी ही गंवाए. पहला विकेट 31 रन पर, दूसरा 48 रन पर, तीसरा 90 रन पर, चौथा 100 रन पर पांचवां 159 रन पर, छठा 164 रन पर और सातवां 180 रन पर गिरा. टीम के लिए सबसे बड़ी साझेदारी पांचवें विकेट के लिए 38 गेंदों में 59 रनों की हुई, जो डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे ने की. 

टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले डेवाल्ड ब्रेविस के अलावा संजू सैमसन ने 27 रन, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने 15 रन, उर्विल पटेल ने 13 रन, कार्तिक शर्मा ने 32 रन, शिवम दुबे ने 26 रन, प्रशांत वीर ने 11 रन और अकील हुसैन ने 03* रन बनाए.

प्लेऑफ के लिहाज से चेन्नई को मैच जीतना जरूरी 

चेन्नई को प्लेऑफ में जगह हासिल करने के लिए आज का मुकाबला जीतना जरूरी है. इस मैच में हार टीम को प्लेऑफ की रेस एलिमिनेट करवा सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम कैसा प्रदर्शन करती है.

 

यह भी पढ़ें: SRH के खिलाफ चेन्नई ने पहले ओवर में रच दिया इतिहास, इतने रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

Published at : 18 May 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins CSK Vs SRH Chennai Super Kings Vs Sunrisers Hyderabad IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
CSK vs SRH 1st Innings Highlights: 'करो या मरो' मैच में CSK ने SRH को दिया 181 का लक्ष्य, तूफानी शुरुआत के बाद फुस्स हुई चेन्नई
'करो या मरो' मैच में CSK ने SRH को दिया 181 का लक्ष्य, तूफानी शुरुआत के बाद फुस्स हुई चेन्नई
आईपीएल 2026
SRH के खिलाफ चेन्नई ने पहले ओवर में रच दिया इतिहास, इतने रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड
SRH के खिलाफ चेन्नई ने पहले ओवर में रच दिया इतिहास, इतने रन बनाकर बनाया बड़ा रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
क्या एमएस धोनी ने ले लिया IPL से संन्यास? कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया क्यों नहीं खेल रहे
क्या एमएस धोनी ने ले लिया IPL से संन्यास? कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया क्यों नहीं खेल रहे
आईपीएल 2026
चेन्नई ने जीता टॉस, हैदराबाद की बॉलिंग, एमएस धोनी नहीं खेल रहे; जानें प्लेइंग इलेवन कितनी बदली
चेन्नई ने जीता टॉस, हैदराबाद की बॉलिंग, एमएस धोनी नहीं खेल रहे; जानें प्लेइंग इलेवन कितनी बदली
Advertisement

वीडियोज

'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर केस में CBI के हाथ लगी बड़ी सफलता, यूपी से गिरफ्तार किया एक और शूटर
शुभेंदु अधिकारी PA मर्डर केस में CBI के हाथ लगी बड़ी सफलता, यूपी से गिरफ्तार किया एक और शूटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
नमाज पर CM योगी के बयान पर मौलाना बरेलवी बोले, 'सुकून मस्जिद-घर में मिलता है, सड़क पर...'
क्रिकेट
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत; रेड बॉल क्रिकेट में करीब 40 हजार रन
IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत
बॉलीवुड
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
रश्मिका मंदाना Vs कृति सैनन: दोनों में कौन है ज्यादा अमीर? Cocktail 2 की दोनों एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ जानें
विश्व
Explained: एक चरवाहे ने जान देकर खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डा का पर्दाफाश, आखिर कर क्या रहे थे यहूदी?
एक चरवाहे ने खोल दी इजरायल की पोल! इराक में गुप्त सैन्य अड्डे पर क्या कर रहे थे यहूदी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
शिक्षा
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलेता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
ट्रेंडिंग
India First Bullet train: भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर ने इंटरनेट पर लगाई आग, भगवा रंग में नजर आई रफ्तार की रानी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget