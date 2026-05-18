SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण

IPL 2026 CSK Playoffs Scenarios: आज (18 मई) IPL 2026 का 63वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच सीएसके के लिए प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होगा. मुकाबले में हारते ही चेन्नई पर लगभग बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले में हार के बाद चेन्नई के प्लेऑफ का समीकरण कैसा रहेगा.

पहले आपको बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई 13वें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. टीम ने अब तक खेल लिए 12 मुकाबलों में 6 में जीत दर्ज की और 6 में हार का सामना किया है. इस प्रदर्शन के साथ टीम 12 प्वाइंट्स के साथ टेबल में पांचवें पायदान पर है.

हैदराबाद से हार, चेन्नई प्लेऑफ से बाहर?

देखिए, समीकरण बिल्कुल सीधा सा है. हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद चेन्नई के पास 13 मैचों में 12 प्वाइंट्स होंगे. इसके बाद अगर टीम गुजरात के खिलाफ होने वाला आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है, तो उनके पास 14 प्वाइंट्स ही होंगे. इतने प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल होगा. 14 प्वाइंट्स के साथ चेन्नई को बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ेगा. साफ शब्दों में कहा जाए, तो आज हैदराबाद से हार के बाद चेन्नई का टॉप-4 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा.

जीत के साथ बरकरार रहेगी उम्मीद

वहीं जीत के साथ चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहेगी. जीत के साथ टीम के पास 14 प्वाइंट्स हो जाएंगे. इसके बाद अंतिम मैच जीतकर टीम 16 प्वाइंट्स हासिल कर लेगी. इतने प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल नहीं होगा. हालांकि फिर भी टीम को नेट रनरेट मजबूत रखना होगा.

पिछले मैच में मिली हार

गौरतलब है चेन्नई ने पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम में खेला था. यहां लखनऊ ने अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई को 7 विकेट से हराया था. गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई पहले ही बाहर हो चुकी है. एलएसजी ने चेन्नई को हराकर उनका खेल भी बिगाड़ दिया था.

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