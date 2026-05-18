हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण

SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण

Chennai Super Kings Playoffs Scenarios: चेन्नई को आज हैदरबाद के खिलाफ मुकाबला खेलना है. अगर इस मैच में CSK हार जाती है, तो फिर प्लेऑफ में उनका समीकरण कैसा होगा? आइए जानते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 May 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 CSK Playoffs Scenarios: आज (18 मई) IPL 2026 का 63वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच सीएसके के लिए प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम होगा. मुकाबले में हारते ही चेन्नई पर लगभग बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले में हार के बाद चेन्नई के प्लेऑफ का समीकरण कैसा रहेगा. 

पहले आपको बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई 13वें लीग मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. टीम ने अब तक खेल लिए 12 मुकाबलों में 6 में जीत दर्ज की और 6 में हार का सामना किया है. इस प्रदर्शन के साथ टीम 12 प्वाइंट्स के साथ टेबल में पांचवें पायदान पर है. 

हैदराबाद से हार, चेन्नई प्लेऑफ से बाहर?

देखिए, समीकरण बिल्कुल सीधा सा है. हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद चेन्नई के पास 13 मैचों में 12 प्वाइंट्स होंगे. इसके बाद अगर टीम गुजरात के खिलाफ होने वाला आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है, तो उनके पास 14 प्वाइंट्स ही होंगे. इतने प्वाइंट्स के साथ क्वालीफाई करना बहुत मुश्किल होगा. 14 प्वाइंट्स के साथ चेन्नई को बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ेगा. साफ शब्दों में कहा जाए, तो आज हैदराबाद से हार के बाद चेन्नई का टॉप-4 में जगह बनाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. 

जीत के साथ बरकरार रहेगी उम्मीद 

वहीं जीत के साथ चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रहेगी. जीत के साथ टीम के पास 14 प्वाइंट्स हो जाएंगे. इसके बाद अंतिम मैच जीतकर टीम 16 प्वाइंट्स हासिल कर लेगी. इतने प्वाइंट्स के साथ प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल नहीं होगा. हालांकि फिर भी टीम को नेट रनरेट मजबूत रखना होगा. 

पिछले मैच में मिली हार 

गौरतलब है चेन्नई ने पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम में खेला था. यहां लखनऊ ने अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई को 7 विकेट से हराया था. गौर करने वाली बात यह है कि चेन्नई पहले ही बाहर हो चुकी है. एलएसजी ने चेन्नई को हराकर उनका खेल भी बिगाड़ दिया था. 

 

यह भी पढे़ं: IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए

RR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल

Published at : 18 May 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026 IPL 2026 Playoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण
SRH से हारी तो CSK होगी बाहर, जानें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कैसा है प्लेऑफ का समीकरण
आईपीएल 2026
IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए
IPL 2026 में ऐसा क्या हुआ कि वैभव सूर्यवंशी का जिक्र कर नाराज हुए मोहम्मद कैफ, जानिए
आईपीएल 2026
RR Vs DC IPL 2026: 'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल
'राजस्थान रॉयल्स अपनी पूरी क्षमता से खेले तो...', कोच विक्रम राठौड़ का बयान वायरल
आईपीएल 2026
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरशद मदनी के वंदेमातरम् वाले बयान पर योगी सरकार के मुस्लिम मंत्री बोले- हमारे कौम के कुछ लोग...
अरशद मदनी के वंदेमातरम् वाले बयान पर योगी सरकार के मुस्लिम मंत्री बोले- हमारे कौम के कुछ लोग...
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
स्पोर्ट्स
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
क्या आज चेपॉक में लौटेंगे एमएस धोनी? CSK vs SRH मुकाबले से पहले बढ़ी फैंस की धड़कनें, #DhoniReturn कर रहा ट्रेंड
इंडिया
केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन के CM बनते BJP का बड़ा दावा, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'
केरल में कांग्रेस ने वीडी सतीशन के CM बनते BJP का बड़ा दावा, कहा- 'मुस्लिम लीग के दबाव में...'
टेलीविजन
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
ट्रेंडिंग
Viral Video: गर्मी बहुत है भाई... पेड़ से उतरकर बंदर भी पी रहे कोल्ड ड्रिंक, वीडियो देख घूम जाएगा माथा 
गर्मी बहुत है भाई... पेड़ से उतरकर बंदर भी पी रहे कोल्ड ड्रिंक, वीडियो देख घूम जाएगा माथा 
नौकरी
SBI Recruitment 2026: भारतीय स्टेट बैंक में 821 पदों पर भर्ती शुरू, रिटायर्ड बैंक अधिकारियों के लिए बड़ा मौका; जल्द करें आवेदन
भारतीय स्टेट बैंक में 821 पदों पर भर्ती शुरू, रिटायर्ड बैंक अधिकारियों के लिए बड़ा मौका; जल्द करें आवेदन
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget