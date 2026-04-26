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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026CSK की बैटिंग फ्लॉप, गेंदबाजों का उससे भी बुरा हाल, गुजरात ने घर में घुसकर 8 विकेट से रौंदा

CSK की बैटिंग फ्लॉप, गेंदबाजों का उससे भी बुरा हाल, गुजरात ने घर में घुसकर 8 विकेट से रौंदा

CSK vs GT Highlights IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को उसी के घर में घुसकर 8 विकेट से हरा दिया है. चेन्नई की टीम हर क्षेत्र में फ्लॉप रही.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 26 Apr 2026 07:17 PM (IST)
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Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Highlights: गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया है. इस बड़ी जीत के साथ गुजरात ने अपने 2 मैचों से चले आ रहे हार के सिलसिले का अंत कर दिया है. CSK ना तो बल्लेबाजी और ना ही गेंदबाजी में अच्छा कर पाई, जबकि चेन्नई की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही थी.

चेन्नई की बैटिंग-बॉलिंग सब फ्लॉप

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई थी. संजू सैमसन से लेकर उर्विल पटेल, सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस भी फ्लॉप रहे. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 74 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली. गायकवाड़ ने भी इस दौरान IPL 2026 में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने का रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि उन्होंने 49 गेंद में 50 रन पूरे किए थे. जैसे-तैसे चेन्नई की टीम 158 रनों तक पहुंची.

159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई गुजरात टाइटंस को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बढ़िया शुरुआत दिलाई. दोनों ने 58 रनों की सलामी साझेदारी की थी. चेन्नई के गेंदबाज सातवें ओवर में जाकर GT को पहला झटका दे पाए. तब तक गुजरात की जीत की नींव रखी जा चुकी थी.

साई सुदर्शन बने हीरो

साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो रहे. उन्होंने जोस बटलर के साथ मिलकर 97 रनों की पार्टनरशिप कर चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की उम्मीदों को समाप्त ही कर दिया था. सुदर्शन विनिंग शॉट लगाने के चक्कर में 87 रन के स्कोर पर आउट हो गए. वहीं बटलर 39 रन बनयकर नाबाद लौटे.

इस बड़ी जीत ने गुजरात टाइटंस को पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया है. गुजरात के अभी 8 अंक हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के भी 8 पॉइंट हैं लेकिन उसका नेट रन रेट गुजरात की तुलना में कमजोर हो गया है.

यह भी पढ़ें:

IPL में सबसे धीमी फिफ्टी लगाने वाले CSK के 6 बल्लेबाज, नंबर-1 ने लगाया 53 गेंद में अर्धशतक; देखें लिस्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 26 Apr 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
CSK Vs GT SAI SUDARSHAN IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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