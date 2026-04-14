चेपॉक में फिर चला चेन्नई का जादू, लगातार दूसरी जीत; KKR का हार का 'चौका'
CSK vs KKR Full Highlights: चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया है. यह IPL 2026 में कोलकाता की कुल चौथी हार है.
चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हरा दिया है. CSK की टीम जैसे अपने चैंपियन वाले रूप में लौट आई है, खासतौर पर गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए केकेआर के बल्लेबाजी लाइन-अप को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. चेपॉक मैदान में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जवाब में कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 160 रन ही बना सकी.
KKR ने लगाया हार का चौका
कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL 2026 सीजन बहुत बुरा बीत रहा है. चेन्नई के खिलाफ इस हार से केकेआर ने हार का चौका लगा दिया है. वहीं अपने घरेलू मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है. केकेआर के पास सिर्फ एक अंक है, जो उसे पंजाब किंग्स के साथ मैच रद्द होने पर मिला था.
सीएसके पहले बल्लेबाजी करने आई थी, जिसके लिए संजू सैमसन ने 48 रन बनाए, वहीं आयुष म्हात्रे ने 17 गेंद में 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी. डेवाल्ड ब्रेविस ने भी 41 रनों का योगदान देकर टीम का स्कोर 192 तक पहुंचाया. हालांकि CSK डेथ ओवरों में बुरी तरह संघर्ष करती दिखी थी.
गेंदबाजों ने बरपाया कहर
चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने KKR को कभी मैच में आने ही नहीं दिया. सुनील नरेन और फिन एलन ओपनिंग करने आए. एलन सिर्फ एक रन बना पाए, वहीं नरेन 24 रन बनाकर आउट हो गए. 29 के स्कोर तक कोलकाता के 2 विकेट गिर चुके थे. अजिंक्य रहाणे और अंगकृष रघुवंशी ने 50 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला.
10वें ओवर में रघुवंशी आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. इस बीच 11 रनों के भीतर कोलकाता ने चार विकेट खो दिए. रोवमैन पावेल और रमनदीप सिंह काफी देर तक क्रीज पर टिके रहे और 63 रनों की साझेदारी की, लेकिन वे गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे. अंत में कोलकाता जीत से 32 रन दूर रह गई. चेन्नई के लिए नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. अंशुल कंबोज ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया. खलील अहमद और अकील हुसैन ने एक-एक विकेट चटकाया और अधिकांश गेंदबाजों ने बढ़िया इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की.
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Source: IOCL