99.6 प्रतिशत चांस के बाद भी प्लेऑफ से बाहर होगी गुजरात टाइटंस! चौंकाने वाला समीकरण आया सामने

IPL 2026 का लीग स्टेज समाप्त होने वाला है और प्लेऑफ का स्टेज सजने लगा है. गुजरात टाइटंस 12 मैचों में 16 अंकों के साथ प्लेऑफ क्वालीफिकेशन की दहलीज पर खड़ी है. शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात की टीम लगातार 5 मैच जीत चुकी है और उसके अंतिम-4 में रहने के 99.6 प्रतिशत चांस हैं. प्लेऑफ का गणित समझें तो GT अब भी प्लेऑफ से बाहर हो सकती है, लेकिन कैसे?

सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं. गुजरात 12 मैच खेल चुकी है और 16 अंकों के साथ टॉप पर विराजमान है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर मौजूद है, उन दोनों के 14-14 अंक हैं. वहीं पंजाब किंग्स अभी चौथे स्थान पर है, जिसके 13 पॉइंट हैं. चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भी प्लेऑफ में जाने का पूरा चांस है. वास्तविक रूप से देखें तो इन्हीं 6 टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस है.

अब भी प्लेऑफ से बाहर हो सकती है गुजरात

गुजरात टाइटंस के 16 अंक हैं और उसे अभी 2 मैच और खेलने हैं. उसके बाकी 2 मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने हैं. अगर गुजरात अगले दोनों मैच हार जाती है तो उसके 16 ही अंक रह जाएंगे और नेट रन रेट नेगेटिव में भी जा सकता है.

अगर गुजरात को छोड़ दें तो पॉइंट्स टेबल के टॉप-6 में मौजूद अन्य पांच टीम अंकों के मामले में गुजरात से आगे निकल सकती हैं. जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अधिकतम 20 अंकों तक पहुंच सकती है. पंजाब किंग्स अधिकतम 19 पॉइंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद 18 अंक बटोर सकती है. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, दोनों ही अपने बचे हुए तीन मैच जीतकर 18 अंकों तक पहुंच सकती हैं.

मतलब साफ है कि गुजरात अगर अपने अगले दोनों मैच हार जाती है, तो बिना किसी अगर-मगर के फेर के गुजरात IPL 2026 से बाहर हो सकती है. हालांकि वह बाहर तभी होगी, जब अन्य सभी मुकाबलों का परिणाम गुजरात की उम्मीद से उलट आए.

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