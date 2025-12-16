हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, KKR ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा; CSK को किया मायूस

IPL 2026 Auction: कैमरून ग्रीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, KKR ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा; CSK को किया मायूस

Cameron Green KKR Price IPL Auction: कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. CSK ने भी ग्रीन को खरीदने का हर संभव प्रयास किया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 16 Dec 2025 03:14 PM (IST)
कैमरून ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीद लिया है. ग्रीन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और KKR के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखा गया. चेन्नई सुपर किंग्स ने 25 करोड़ पर आकर अपने हाथ खींच लिए. ग्रीन अब आईपीएल ऑक्शन इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्हें 2024 ऑक्शन में KKR ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

कैमरून ग्रीन पर मुंबई इंडियंस ने बोली की शुरुआत की थी, लेकिन उसके पर्स में मात्र 2.75 करोड़ रुपये बचे थे, इसलिए उसने ज्यादा बोली नहीं लगाई. उसके बाद KKR और राजस्थान रॉयल्स के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखा गया. राजस्थान के पर्स में 16.05 करोड़ रुपये बचे थे, फिर भी उसने ग्रीन पर 13 करोड़ 40 लाख तक बोली लगाई.

चेन्नई-कोलकाता में बिडिंग वॉर

इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने बीच में एंट्री मारी. चेन्नई और कोलकाता फ्रैंचाइजी के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखा गया. दोनों ही टीमों को एक ऑलराउंडर की आवश्यकता थी, ऐसे में दोनों ने पैसे खर्च करने में हाथ पीछे नहीं खींचा.

यह चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा IPL ऑक्शन में किसी खिलाड़ी पर लगाई गई सबसे ऊंची बोली रही. इससे पहले उसने 2023 की नीलामी में बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो अब तक ऑक्शन में उसके द्वारा लगाई गई सबसे ऊंची बोली थी. चेन्नई टीम ने ग्रीन पर 25 करोड़ रुपये तक बोली लगाई, लेकिन उसके बाद अपने हाथ खींच लिए.

ऑक्शन में सबसे महंगे विदेशी प्लेयर

कैमरून ग्रीन IPL ऑक्शन इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क के नाम था, जिन्हें 2024 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. ग्रीन पर भी कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही बोली लगाई है.

IPL 2026 Auction: दिल्ली ने सरोजिनी मार्केट के भाव में डेविड मिलर को खरीदा, बेस प्राइज में बिका यह तूफानी बल्लेबाज 2 करोड़ में

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 16 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Cameron Green IPL 2026 IPL 2026 Auction IPL Auction 2026 Cameron Green IPL Price
