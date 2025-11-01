हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 ऑक्शन से पहले होगा जबरदस्त ट्रेड, सैमसन-राहुल की नई टीम पर बड़ा खुलासा; जानें ताजा अपडेट

IPL 2026 ऑक्शन से पहले होगा जबरदस्त ट्रेड, सैमसन-राहुल की नई टीम पर बड़ा खुलासा; जानें ताजा अपडेट

IPL 2026 Trade Rumors: आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन बहुत जल्दी किसी टीम को जॉइन कर सकते हैं. KKR ने केएल राहुल में दिलचस्पी दिखाई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 01 Nov 2025 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

इसी साल IPL 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन दूसरी टीम के साथ डील कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स बहुत जल्द संजू सैमसन को लेकर डील फाइनल करने वाले हैं. ये तय है कि सैमसन राजस्थान टीम छोड़ने वाले हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है. मगर रिपोर्ट अनुसार दिल्ली अपना कोई मेन खिलाड़ी ट्रेड नहीं करना चाहती थी. यह भी खबर है कि केएल राहुल को अपने स्क्वाड में लाने के लिए KKR पूरा जोर लगा रही है.

संजू सैमसन कहां जाएंगे?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान-दिल्ली की डील में केएल राहुल का नाम लिया गया. मगर दिल्ली एक ऐसे खिलाड़ी को रिलीज करने को तैयार नहीं, जो पिछले सीजन उनका टॉप परफॉर्मर रहा हो. मगर RR मैनेजमेंट को सैमसन को ट्रिस्टन स्टब्स के साथ ट्रेड करने का आइडिया पसंद आया है, लेकिन यह भी अपडेट है कि राजस्थान टीम संजू सैमसन को ट्रेड करने के बदले में स्टब्स के साथ-साथ एक और प्लेयर चाहती है. बताया जा रहा है कि सैमसन की जगह 2 खिलाड़ी स्वैप करने का आइडिया दिल्ली मैनेजमेंट को रास नहीं आया है.

इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि सैमसन को ट्रेड करने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट से संपर्क साधा था. RR, सैमसन को रवींद्र जडेजा के साथ ट्रेड करना चाहती थी.

KKR को केएल राहुल में दिलचस्पी

कोलकाता नाइट राइडर्स को एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और कप्तान की जरूरत है, इसलिए टीम केएल राहुल को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है. KKR के नए हेड कोच और केएल राहुल की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है. यहां तक कि मैनेजमेंट भी राहुल को लाने के पक्ष में है, लेकिन सवाल है कि उनके बदले कौन सा खिलाड़ी दूसरी टीम में भेजा जाए.

आंद्रे रसेल एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली टीम युवा खिलाड़ियों में अपना पैसा और समय इन्वेस्ट करना चाहती है. वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को शायद ही KKR रिलीज करे. वहीं पिछले सीजन औसत प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है.

यह भी पढ़ें:

हम सभी को बाबर आजम का..., रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूटा तो बदले वसीम अकरम के सुर; दे डाला बड़ा बयान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 01 Nov 2025 08:53 PM (IST)
Tags :
IPL SANJU SAMSON KL RAHUL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Trade
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
बॉलीवुड
Vivek Oberoi बॉक्स ऑफिस पर काटेंगे बवाल, 'रामायण' समेत इन 4 फिल्मों में निभाएंगे गजब के किरदार
विवेक ओबेरॉय के पास 'रामायण' समेत ये 4 फिल्में, हर मूवी में निभाएंगे धांसू रोल
क्रिकेट
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
RCB का गेंदबाज चमका, बांग्लादेश के खिलाफ ले डाली हैट्रिक, बनाया नया रिकॉर्ड
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं
ट्रेंडिंग
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म, वीडियो वायरल
ट्रैफिक में फंसी थी विदेशी महिला! ड्राइवर ने पेश की इंसानियत की मिसाल- निभाया अतिथि देवो भव का धर्म
हेल्थ
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
डायपर पहनाने से बच्चे की किडनी को खतरा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने दिए जरूरी टिप्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget