इसी साल IPL 2026 ऑक्शन से पहले संजू सैमसन दूसरी टीम के साथ डील कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स बहुत जल्द संजू सैमसन को लेकर डील फाइनल करने वाले हैं. ये तय है कि सैमसन राजस्थान टीम छोड़ने वाले हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है. मगर रिपोर्ट अनुसार दिल्ली अपना कोई मेन खिलाड़ी ट्रेड नहीं करना चाहती थी. यह भी खबर है कि केएल राहुल को अपने स्क्वाड में लाने के लिए KKR पूरा जोर लगा रही है.

संजू सैमसन कहां जाएंगे?

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट अनुसार राजस्थान-दिल्ली की डील में केएल राहुल का नाम लिया गया. मगर दिल्ली एक ऐसे खिलाड़ी को रिलीज करने को तैयार नहीं, जो पिछले सीजन उनका टॉप परफॉर्मर रहा हो. मगर RR मैनेजमेंट को सैमसन को ट्रिस्टन स्टब्स के साथ ट्रेड करने का आइडिया पसंद आया है, लेकिन यह भी अपडेट है कि राजस्थान टीम संजू सैमसन को ट्रेड करने के बदले में स्टब्स के साथ-साथ एक और प्लेयर चाहती है. बताया जा रहा है कि सैमसन की जगह 2 खिलाड़ी स्वैप करने का आइडिया दिल्ली मैनेजमेंट को रास नहीं आया है.

इसी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि सैमसन को ट्रेड करने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट से संपर्क साधा था. RR, सैमसन को रवींद्र जडेजा के साथ ट्रेड करना चाहती थी.

KKR को केएल राहुल में दिलचस्पी

कोलकाता नाइट राइडर्स को एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और कप्तान की जरूरत है, इसलिए टीम केएल राहुल को अपने साथ जोड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है. KKR के नए हेड कोच और केएल राहुल की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है. यहां तक कि मैनेजमेंट भी राहुल को लाने के पक्ष में है, लेकिन सवाल है कि उनके बदले कौन सा खिलाड़ी दूसरी टीम में भेजा जाए.

आंद्रे रसेल एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली टीम युवा खिलाड़ियों में अपना पैसा और समय इन्वेस्ट करना चाहती है. वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों को शायद ही KKR रिलीज करे. वहीं पिछले सीजन औसत प्रदर्शन करने वाले वेंकटेश अय्यर को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है.

