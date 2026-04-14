SRH पर मंडराया संकट, IPL 2026 से बाहर हुआ टीम का खूंखार खिलाड़ी, जानें किसने किया रिप्लेस

सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि टीम के तेज गेंदबाज ब्राइडन कार्स IPL 2026 (Brydon Carse Ruled Out) से बाहर हो गए हैं. इंग्लैंड से आने वाले फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स अब तक IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेले थे, लेकिन चोट के चलते उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. SRH टीम ने श्रीलंका के दिलशान मदुशंका को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद का तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में पहले ही संघर्ष कर रहा है. हालांकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने चमत्कारी प्रदर्शन करते हुए मिलकर 8 विकेट झटके थे. मगर टीम को तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अनुभव की कमी जरूर खल रही रही है.

दिलशान मदुशंका को SRH टीम से जुड़ने पर 75 लाख रुपये मिलेंगे. अपको याद दिला दें कि ब्राइडन कार्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया था, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ टूर्नामेंट के सबसे पहले मैच से पूर्व कर्स को नेट्स में गेंदबाजी करते समय दायें हाथ में चोट आई गई थी.

25 वर्षीय मदुशंका की बात करें तो वे तीनों फॉर्मेट में श्रीलंका के लिए डेब्यू कर चुके हैं. उन्होंने अब तक श्रीलंका के लिए एक टेस्ट, 28 वनडे और 19 टी20 मैच खेले हैं.

टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट से रिकवर कर रहे हैं. दूसरी ओर जयदेव उनादकट और हर्षल पटेल ज्यादा प्रभावी नहीं रहे हैं. इसी बीच ब्राइडन कार्स का बाहर होना हैदराबाद टीम के लिए बहुत बड़ा झटका है. प्रफुल हिंगे और साकिब हुसैन ने हाल ही में डेब्यू किया है और यहां मौकों पर वो कितने प्रभावी रहेंगे, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता. फिर चाहे दोनों ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिलकर 8 विकेट ही क्यों ना लिए हों.

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