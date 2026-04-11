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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Ayush Mhatre Retired Out: बिना विकेट गिरे CSK ने आयुष म्हात्रे को वापस क्यों बुलाया? मचा भयंकर बवाल

Ayush Mhatre Retired Out: बिना विकेट गिरे CSK ने आयुष म्हात्रे को वापस क्यों बुलाया? मचा भयंकर बवाल

Ayush Mhatre Retired Out: युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को रिटायर्ड आउट करने की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स आलोचनाओं में घिर गई है. म्हात्रे ने 59 रन बनाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 10:34 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स आलोचनाओं में घिर गई है और इसका कारण हैं 18 वर्षीय आयुष म्हात्रे. दरअसल म्हात्रे बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, इसके बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने उन्हें रिटायर्ड आउट करने का निर्णय लिया. उनकी जगह शिवम दुबे बैटिंग करने आए, जिन्होंने अंतिम ओवरों में 10 गेंद खेलकर 20 रन बनाए. म्हात्रे दमदार अर्धशतक लगा चुके थे, इसके बावजूद उन्हें रिटायर्ड आउट करने के फैसले पर फैंस भड़क उठे हैं.

आमतौर पर किसी खिलाड़ी को तब रिटायर्ड आउट किया जाता है, जब उससे रन ना बन रहे हों. मगर म्हात्रे 36 गेंद में 59 रन बना चुके थे. हालांकि रिटायर्ड आउट होने से पहले आखिरी 3-4 गेंदों पर म्हात्रे ने सिंगल रन ही भागे थे. मगर क्रीज पर सेट हो चुके आयुष म्हात्रे अंतिम 2 ओवरों में गीयर बदल सकते थे, लेकिन 18वें ओवर में ही उन्हें मजबूरन बिना विकेट गिरे वापस लौटना पड़ा.

आयुष म्हात्रे की यह सीजन की दूसरी फिफ्टी रही और वो इस बार ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदारों में गिने जा रहे हैं. इतनी शानदार फॉर्म होते हुए भी रिटायर्ड आउट का फैसला बहुत चौंकाने वाला था, इसी वजह से फैंस भी भड़के हुए हैं. बता दें कि रिटायर्ड आउट को विकेट ही गिना जाता है. 

क्या संजू सैमसन को करना चाहिए था रिटायर्ड आउट?

जिस समय आयुष म्हात्रे को रिटायरर्ड आउट किया गया, उससे पहले संजू सैमसन ने भी ज्यादा खास शॉट नहीं लगाए थे. एक समय 42 गेंदों में 89 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से शतक पूरा करने में उन्होंने 10 गेंद खराब कीं. वहीं आयुष म्हात्रे की जगह बैटिंग करने आए शिवम दुबे ने 10 गेंद खेलकर 20 रन बनाए थे.

क्या म्हात्रे की जगह संजू सैमसन को रिटायर्ड आउट करना सही फैसला होता क्योंकि वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शतक के करीब होना ही वह कारण रहा होगा जिससे सैमसन को आउट नहीं किया गया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Apr 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
CSK Vs DC CHENNAI SUPER KINGS Ayush Mhatre IPL 2026
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