अगर IPL ऑक्शन में गए वैभव सूर्यवंशी तो मिलेंगे 50 करोड़ रुपये, अचानक क्यों होने लगी ऐसी चर्चा?

अगर IPL ऑक्शन में गए Vaibhav Suryavanshi तो मिलेंगे 50 करोड़ रुपये, अचानक क्यों होने लगी ऐसी चर्चा?
Vaibhav Suryavanshi IPL Price: IPL 2026 की ऑरेंज कैप अभी वैभव सूर्यवंशी के पास है और सीजन में 266.66 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं. उनपर 50 करोड़ रुपये की बोली लगने का दावा सामने आया है.
सिर्फ 11 मैचों का अनुभव लेकर वैभव सूर्यवंशी IPL के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में से एक बन बैठे हैं. कुल 229 का स्ट्राइक रेट और इस छोटे से करियर में एक शतक भी लगा चुके हैं. बीते शुक्रवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच में उन्होंने 26 गेंद में 78 रनों की तूफानी और यादगार पारी खेली. उनके इस ताबड़तोड़ प्रदर्शन के कारण तरह-तरह के दावे सामने आने लगे हैं. यहां तक कि उनपर ऑक्शन में 50 करोड़ रुपये की बोली लगने की बात भी सामने आई है.
IPL 2026 की ऑरेंज कैप अभी वैभव सूर्यवंशी के पास, जो अब तक 4 मैचों में 50 के बेहतरीन औसत से 200 रन बना चुके हैं. मौजूदा सीजन में सबसे ज्यादा छक्के (18) भी उन्हीं के नाम हैं. 4 मैचों में 200 रन, बेशक शानदार आंकड़े हैं, लेकिन ये रन उन्होंने 266.66 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. यही तूफानी अंदाज उन्हें दूसरों से अलग साबित करता है. बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने 2026 सीजन से पहले वैभव को 1.10 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.
अगर ऑक्शन में आए तो 50 करोड़ की बोली
सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी के नाम पर खूब चर्चा हो रही है. लोग अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं कि वैभव जिस स्तर का क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे ऑक्शन में उनका बेस प्राइस ही 30 करोड़ रुपये होना चाहिए. पिछले साल का एक पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि संजीव गोयनका ने ऑक्शन में वैभव को 50 कारोर करोड़ रुपये में खरीदने की इच्छा जताई है. वहीं कमेंट्री के दौरान भी कहा गया कि वैभव सूर्यवंशी के खेलने का स्टाइल उन्हें ऑक्शन में 50 करोड़ की रकम भी दिला सकता है.
View this post on Instagram
Sanjiv Goenka said, 'If I get the opportunity to buy 14-year-old Vaibhav Suryavanshi, I would go up to 50 crore for him. And I would love to see Pant and Suryavanshi opening together."— CricWric (@CricWric) April 20, 2025
Joinhttps://t.co/iHBylyA2oB#sanjivgoenka #VaibhavSuryavanshi #batting #LSGvsRR #ipl2025 pic.twitter.com/zA1PiAWiAW
🚨 MOHAMMAD KAIF STATEMENT ON VAIBHAV SURYAVANSHI 🚨— VIKAS (@Vikas662005) March 24, 2026
"You've made a 14-year-old boy a crorepati. I haven't in the favour. If Vaibhav Suryavanshi comes to the auction next year, it will cost the team 20 crore rupees. The BCCI needs to introduce rules limiting the amount of money… pic.twitter.com/6T9aIFLMrW
यह भी पढ़ें:
विराट कोहली ने 2 शब्दों में लिखा वैभव सूर्यवंशी के लिए खास मैसेज, जीत लिया सभी का दिल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL