KKR मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव, IPL 2026 से पहले अभिषेक नायर को बनाया नया हेड कोच

KKR मैनेजमेंट में बहुत बड़ा बदलाव, IPL 2026 से पहले अभिषेक नायर को बनाया नया हेड कोच
New KKR Head Coach IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से पहले अभिषेक नायर को नया हेड कोच नियुक्त कर दिया है. उनकी KKR टीम में वापसी हुई है.
IPL 2026 ऑक्शन से कुछ सप्ताह पहले अभिषेक नायर को कोलकाता नाइट राइडर्स का हेड कोच नियुक्त किया गया है. वो चंद्रकांत पंडित की जगह लेंगे, जो लगातार तीन सीजन KKR के मुख्य कोच बने रहे. इसी साल चंद्रकांत ने केकेआर के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से फ्रैंचाइजी को नए कोच की तलाश थी. अभिषेक की कोलकाता टीम में वापसी हो रही है, क्योंकि वो पहले भी पांच साल तक केकेआर सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं.
42 वर्षीय अभिषेक नायर को अपने अनोखे कोचिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है. 2025 में नायर केकेआर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आईपीएल 2025 के समय वो भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच का रोल अदा कर रहे थे. आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों रोहित शर्मा ने अभिषेक नायर के साथ ट्रेनिंग की थी. नायर का कहना था कि अगले महीनों में रोहित और वजन कम कर सकते हैं. नायर के अंडर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी ट्रेनिंग करते रहे हैं.
अभिषेक नायर इससे पहले केकेआर के लिए स्काउटिंग भी कर चुके हैं. रिंकू सिंह और हर्षित राणा जैसे युवाओं का टैलेंट निखारने में नायर का बड़ा योगदान रहा है. इसी साल भारतीय टीम के सहायक कोच पद से हटने के बाद अभिषेक नायर WPL 2025 में यूपी वॉरियर्स के हेड कोच रहे थे. दुर्भाग्यवश यूपी की टीम 8 में से सिर्फ 3 मैच जीत सकी और टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी.
आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. उसने सीजन में सिर्फ 5 जीत दर्ज की थीं, जिसके चलते वो टेबल में आठवें स्थान पर रही थी. यह प्रदर्शन इसलिए भी निराशाजनक रहा क्योंकि KKR आईपीएल 2024 का खिताब जीतकर आ रही थी. गत चैंपियन होते हुए, कोलकाता प्लेऑफ में जाने के करीब भी नहीं आ सकी थी.
