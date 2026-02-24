IPL 2026 के शेड्यूल पर आ गया बहुत बड़ा अपडेट, BCCI लेने वाला है ये फैसला; पूरी दुनिया होगी हैरान

IPL 2026 के शेड्यूल पर आ गया बहुत बड़ा अपडेट, BCCI लेने वाला है ये फैसला; पूरी दुनिया होगी हैरान
IPL 2026 Schedule: आईपीएल 2026 का शेड्यूल कब तक सामने आएगा और इस बार 2 चरणों में शेड्यूल की घोषणा क्यों होगी. जान लीजिए इसके पीछे क्या है वजह?
IPL 2026 का शेड्यूल दो अलग-अलग चरणों में जारी हो सकता है. बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सहित 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण बीसीसीआई अगले सीजन का शेड्यूल आधा-आधा करके घोषित कर सकता है. अगला सीजन 26 मार्च-31 मई तक खेला जा सकता है.
इसी साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव होने है. उन्हीं की वजह से बीसीसीआई आधा शेड्यूल पहले और बाकी शेड्यूल दूसरे चरण में घोषित कर सकता है. पहले 2-3 हफ्तों के मैच उन राज्यों में करवाए जा सकते हैं, जहां चुनाव नहीं होने हैं. वहीं जब विधानसभा चुनावों और वोट पड़ने की तारीख सामने आ जाएगी, तब बीसीसीआई बाकी का शेड्यूल घोषित करेगा. इससे मैचों का आयोजन उन राज्यों में करवाने से बचा जा सकेगा, जिनमें चुनाव होने हैं.
कब होगी शेड्यूल की घोषणा?
पहले चरण में 20-25 मैचों की घोषणा की जा सकती है, जो फरवरी महीने के अंत में हो सकती है. वहीं दूसरे चरण का शेड्यूल मार्च महीने के मध्य में किया जाना संभव है. यह घोषणा तब होगी जब चुनाव आयोग वोट पड़ने की तारीख का एलान कर चुका होगा.
चुनावों के चलते पुलिस का पूरा ध्यान पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर होता है. ऐसे में पुलिस बल ईडन गार्डन्स (कोलकाता) और चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई) जैसे मैदानों में पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर पाना संभव नहीं होगा. इसलिए बीसीसीआई चुनाव वाले दिनों मैचों का आयोजन उन राज्यों में नहीं करवाना चाहेगी.
सामने है नई चुनौती
कोलकाता में मैच करवाए जाने में कोई बाधा आने पर गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम (असम) का रुख कर लिया जाता है, लेकिन इस बार असम में भी चुनाव होने हैं. वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2026 खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही आईपीएल 2026 शुरू हो जाएगा, ऐसे में ईडन गार्डन्स, चिदंबरम स्टेडियम और चेपॉक स्टेडियम जैसे मैदानों को दोबारा से तैयार करने के लिए सपोर्ट स्टाफ को भी समय चाहिए होगा.
यह भी पढ़ें:
ENG vs PAK: आज हारा तो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा पाकिस्तान? जानिए ग्रुप 2 का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL