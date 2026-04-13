बीते रविवार मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू मैच रनों के लिहाज से ऐतिहासिक बना. यह मुकाबला विवादों में भी घिरा रहा, जिसकी वजह से MI के कप्तान हार्दिक पांडया और बेंगलुरू के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड को सजा मिली है. डेविड पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि अंपायर को गेंद लौटाने में जानबूझकर देरी की थी. दूसरी ओर हार्दिक पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

हार्दिक पांडया पर 12 लाख का फाइन

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांडया को 12 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि RCB के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया. IPL की आचार संहिता के आर्टिकल 2.22 के तहत हार्दिक को यह सजा मिली है. बता दें कि यह IPL 2026 में अब तक पहली बार था, जब मुंबई को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया. इसी कारण कप्तान पर जुर्माना लगाया गया है. बताते चलें कि अगर एक ही सीजन में किसी टीम को तीन बार स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया जाता है तो पैसों के जुर्माने के साथ-साथ कप्तान पर एक मैच का बैन भी लगाया जाता है.

RCB के टिम डेविड भी नपे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के टिम डेविड पर भी BCCI ने एक्शन लिया है. यह मामला RCB की पारी के 18वें ओवर का है. दरअसल हार्दिक पांड्या नो-बॉल कर बैठे थे, वहीं फ्री हिट पर टिम डेविड ने जोरदार छक्का लगाया था. इसी बीच गेंद बदली गई, जब नई गेंद आई तो टिम डेविड खुद बॉल को चेक करने लगे.

अंपायर बार-बार डेविड से गेंद मांगते रहे, लेकिन डेविड ने ऐसा नहीं किया. वहीं हिन्दी कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर्स बार-बार कहते रहे कि किसी बल्लेबाज को ऐसे गेंद चेक करने की अनुमति नहीं होती है. इस हरकत के लिए डेविड पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. डेविड ने भी अपनी गलती मान ली है.

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