हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे

BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे

Hardik Pandya Fined: IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या को 12 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा. यह मामला RCB के साथ मैच का है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Apr 2026 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

बीते रविवार मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू मैच रनों के लिहाज से ऐतिहासिक बना. यह मुकाबला विवादों में भी घिरा रहा, जिसकी वजह से MI के कप्तान हार्दिक पांडया और बेंगलुरू के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड को सजा मिली है. डेविड पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि अंपायर को गेंद लौटाने में जानबूझकर देरी की थी. दूसरी ओर हार्दिक पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

हार्दिक पांडया पर 12 लाख का फाइन

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांडया को 12 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि RCB के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया गया. IPL की आचार संहिता के आर्टिकल 2.22 के तहत हार्दिक को यह सजा मिली है. बता दें कि यह IPL 2026 में अब तक पहली बार था, जब मुंबई को स्लो ओवर रेट का दोषी पाया गया. इसी कारण कप्तान पर जुर्माना लगाया गया है. बताते चलें कि अगर एक ही सीजन में किसी टीम को तीन बार स्लो-ओवर रेट का दोषी पाया जाता है तो पैसों के जुर्माने के साथ-साथ कप्तान पर एक मैच का बैन भी लगाया जाता है.

RCB के टिम डेविड भी नपे

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के टिम डेविड पर भी BCCI ने एक्शन लिया है. यह मामला RCB की पारी के 18वें ओवर का है. दरअसल हार्दिक पांड्या नो-बॉल कर बैठे थे, वहीं फ्री हिट पर टिम डेविड ने जोरदार छक्का लगाया था. इसी बीच गेंद बदली गई, जब नई गेंद आई तो टिम डेविड खुद बॉल को चेक करने लगे.

अंपायर बार-बार डेविड से गेंद मांगते रहे, लेकिन डेविड ने ऐसा नहीं किया. वहीं हिन्दी कमेंट्री के दौरान कमेंटेटर्स बार-बार कहते रहे कि किसी बल्लेबाज को ऐसे गेंद चेक करने की अनुमति नहीं होती है. इस हरकत के लिए डेविड पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. डेविड ने भी अपनी गलती मान ली है.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026: रोहित शर्मा की इंजरी ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की टेंशन, अगला मैच खेलने पर लटकी तलवार 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Tim David MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA MI VS RCB IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 SRH vs RR Live Score: आज हैदराबाद और राजस्थान की भिड़ंत, वैभव सूर्यवंशी का दिखेगा जलवा; पढ़ें पल-पल का अपडेट 
LIVE: आज हैदराबाद और राजस्थान की भिड़ंत, वैभव सूर्यवंशी का दिखेगा जलवा; पढ़ें पल-पल का अपडेट 
आईपीएल 2026
BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे
BCCI ने सुनाई हार्दिक पांड्या को कड़ी सजा, इस हरकत की वजह से 12 लाख का जुर्माना, RCB के टिम डेविड भी नपे
आईपीएल 2026
IPL 2026: रोहित शर्मा की इंजरी ने बढ़ाई मुंबई इंडियंस की टेंशन, अगला मैच खेलने पर लटकी तलवार 
रोहित शर्मा की इंजरी ने बढ़ाई MI की टेंशन, अगला मैच खेलने पर लटकी तलवार 
आईपीएल 2026
पहले 6 ओवर में बनेंगे 200 रन? IPL में आज बनेगा नया इतिहास, जानें कैसे?
पहले 6 ओवर में बनेंगे 200 रन? IPL में आज बनेगा नया इतिहास, जानें कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप?
होर्मुज की लड़ाई ईरान से चीन पर आई, क्या बीजिंग से युद्ध लड़ेगा अमेरिका, आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप?
बिहार
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले भावुक हुए जीतन राम मांझी, कहा- 'आपके इस ख्वाब ने…'
इंडिया
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
'हम चुनाव की आंधी में अंधे नहीं हो सकते...', बंगाल SIR में बाहर हुए लोगों की याचिका पर SC की वोट के अधिकार पर सख्त टिप्पणी
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Box Office: 'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन रच सकते हैं इतिहास? 16 साल बाद जोड़ी को मिल सकती है सबसे बड़ी ओपनिंग!
'भूत बंगला' से अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी रचेगी इतिहास? 16 साल बाद मिलेगी सबसे बड़ी ओपनिंग!
आईपीएल 2026
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
IPL 2026 : मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी ने पॉइंट टेबल में कहां पहुंची, जानिए कौन टॉप पर
शिक्षा
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
विश्व
US Iran War: ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, यूएस-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
ईरान ने भारत-रूस और चीन की तारीफों के बांधे पुल, US-इजरायल पर लगाया युद्ध भड़काने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest Live: नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
नोएडा में प्रदर्शन और हिंसा के बीच फील्ड पर प्रशासन, सरकार बोली- हम श्रमिकों के साथ, अखिलेश ने मांगा सीएम का इस्तीफा
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget