IPL 2026 में नहीं खेलेंगे इस देश के खिलाड़ी? BCCI ने बढ़ते विवाद पर जानिए क्या कहा

भारत और बांग्लादेश के मध्य बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के खेलना मुश्किल लग रहा है. पिछले दिनों इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ा है. विशेष रूप से मुस्तफिजुर रहमान चर्चा का केंद्र बने हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों के IPL में खेलने पर BCCI ने चुप्पी तोड़ी है.

बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने से रोकने की बात कही गई हो. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसक घटनाओं के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा मुस्तफिजुर रहमान का साइन किया जाना बहस का मुद्दा बना था.

न्यूज एजेंसी IANS के हवाले से एक सूत्र ने बताया, "कृपया इस विषय में नहीं पड़ते हैं. यह हमारे हाथ में नहीं है. हमें सरकार से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों को IPL में खेलने से रोकनी की बात कही गई हो. अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते."

मुस्तफिजुर रहमान ने अपने IPL करियर में 60 मैच खेलकर 65 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 8.13 का है. उन्होंने साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपना IPL डेब्यू किया था. 2018 में मुंबई इंडियंस को जॉइन किया, 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, उसके बाद 2 सीजन रहमान दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा रहे. IPL 2024 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधिव किया, लेकिन पिछले सीजन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेक फ्रेजर मैकगर्क के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर फिर से दिल्ली कैपिटल्स टीम से जुड़े थे.

यह भी पढ़ें:

बाबर आजम की धीमी पारी देखकर गिलक्रिस्ट को आया गुस्सा, कमेंट्री के दौरान ही सुनाई खरी-खोटी