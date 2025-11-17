हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलआ गया शेड्यूल, BCCI ने लगाई मुहर; 7 जनवरी से होगी लीग की शुरुआत

आ गया शेड्यूल, BCCI ने लगाई मुहर; 7 जनवरी से होगी लीग की शुरुआत

WPL 2026 Start Date: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 सीजन का आगाज 7 जनवरी से हो सकता है और टूर्नामेंट का समापन 3 फरवरी को हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 07:11 PM (IST)
वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 सीजन का आगाज 7 जनवरी से हो सकता है. बीसीसीआई WPL 2026 के सभी मैचों के आयोजन के लिए मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लगा सकती है. कई महिला क्रिकेटर डीवाई पाटिल स्टेडियम को अपना फेवरेट बता चुकी हैं, इसी मैदान में सीजन का सबसे पहला मैच हो सकता है. वीमेंस प्रीमियर लीग का अगला सीजन 7 जनवरी से 3 फरवरी तक चल सकता है.

क्रिकबज के मुताबिक यदि चीजें मौजूदा स्थिति अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो फाइनल मैच बड़ौदा के कोताम्बी स्टेडियम में खेला जा सकता है. बड़ौदा लेग की शुरुआत 16 जनवरी से हो सकती है, इससे 5 दिन पहले ही इसी मैदान में भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा.

रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई ने इस संबंध में टीम मालिकों से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है. अभी अनौपचारिक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं. बताया जा रहा है कि टीमों को सीजन शुरू होने की जानकारी WPL ऑक्शन के दौरान दे दी जाएगी, जो 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है. मैचों के आयोजन के लिए लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा के नाम पर चर्चा की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लग सकती है.

पिछला सीजन फरवरी-मार्च के समय खेला गया था, लेकिन इस बार कई कारणों से वीमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन जनवरी में करवाया जा सकता है. एक कारण मेंस टी20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है, जो फरवरी-मार्च के समय खेला जाना है.

मुंबई इंडियंस WPL की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता था. एक बार RCB ने ट्रॉफी जीती है. दिल्ली कैपिटल्स तीनों बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अब तक ट्रॉफी जीतने की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है.

टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 06:55 PM (IST)
WOMENS PREMIER LEAGUE Wpl 2026 Womens Premier League 2026
