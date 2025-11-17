आ गया शेड्यूल, BCCI ने लगाई मुहर; 7 जनवरी से होगी लीग की शुरुआत

वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 सीजन का आगाज 7 जनवरी से हो सकता है. बीसीसीआई WPL 2026 के सभी मैचों के आयोजन के लिए मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लगा सकती है. कई महिला क्रिकेटर डीवाई पाटिल स्टेडियम को अपना फेवरेट बता चुकी हैं, इसी मैदान में सीजन का सबसे पहला मैच हो सकता है. वीमेंस प्रीमियर लीग का अगला सीजन 7 जनवरी से 3 फरवरी तक चल सकता है.

क्रिकबज के मुताबिक यदि चीजें मौजूदा स्थिति अनुसार आगे बढ़ती हैं, तो फाइनल मैच बड़ौदा के कोताम्बी स्टेडियम में खेला जा सकता है. बड़ौदा लेग की शुरुआत 16 जनवरी से हो सकती है, इससे 5 दिन पहले ही इसी मैदान में भारत बनाम न्यूजीलैंड ODI सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा.

रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई ने इस संबंध में टीम मालिकों से अभी कोई जानकारी साझा नहीं की है. अभी अनौपचारिक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं. बताया जा रहा है कि टीमों को सीजन शुरू होने की जानकारी WPL ऑक्शन के दौरान दे दी जाएगी, जो 27 नवंबर को दिल्ली में होने वाला है. मैचों के आयोजन के लिए लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई और बड़ौदा के नाम पर चर्चा की गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मुंबई और बड़ौदा के नाम पर मुहर लग सकती है.

पिछला सीजन फरवरी-मार्च के समय खेला गया था, लेकिन इस बार कई कारणों से वीमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन जनवरी में करवाया जा सकता है. एक कारण मेंस टी20 वर्ल्ड कप भी हो सकता है, जो फरवरी-मार्च के समय खेला जाना है.

मुंबई इंडियंस WPL की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने WPL 2025 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरी बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता था. एक बार RCB ने ट्रॉफी जीती है. दिल्ली कैपिटल्स तीनों बार फाइनल में पहुंची है, लेकिन अब तक ट्रॉफी जीतने की उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई है.

