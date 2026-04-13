डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करते पकड़े गए RR के मैनेजर; BCCI ने लिया एक्शन

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दोबारा बैन होना चाहती है राजस्थान? डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करते पकड़े गए मैनेजर; BCCI ने लिया एक्शन

दोबारा बैन होना चाहती है राजस्थान? डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करते पकड़े गए मैनेजर; BCCI ने लिया एक्शन

BCCI Notice To RR Manager: भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर को डगआउट में मोबाइल चलाने के मामले में नोटिस जारी करते हुए बड़ा एक्शन लिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 13 Apr 2026 04:44 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर (Romi Bhinder) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. 10 अप्रैल को रोमी गुवाहाटी में खेले गए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के बीच डगआउट में बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करते नजर आए थे. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए रोमी भिंडर से जवाब मांगा है. 

क्रिकबज के मुताबिक, BCCI ने रोमी भिंडर को आईपीएल 2026 के राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच में मोबाइल इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. 

48 घंटों में मांगा जवाब 

इसके साथ ही बताया गया कि राजस्थान के मैनेजर से BCCI की एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट ने 48 घंटों के अंदर जवाब मांगा है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता और रोमी भिंडर की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है. 

मैच के बीच मोबाइल का इस्तेमाल प्रतिबंधित

नियमों के मुताबिक, टीम और स्पोर्ट स्टाफ के सदस्य मैच के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. मैच से पहले सभी को अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करने होते हैं. मोबाइल सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जमा करवाने का मकसद मैच के दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति से बातचीत को रोकना होता है. 

बगल में बैठे थे वैभव सूर्यवंशी 

वायरल वीडियो में रोमी भिंडर के बगल में वैभव सूर्यवंशी बैठे हुए नजर आ रहे थे. वैभव भी मोबाइल में कुछ देख रहे थे. इस वीडियो पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भी सवाल खड़ा किया था. 

राजस्थान को मिली जीत 

मुकाबले में राजस्थान ने बेंगलुरु को 6 विकेट से करारी शिकस्त देते हुए सीजन में लगातार चौथी जीत अपने नाम की थी. टीम अगला यानी पांचवां लीग मैच 13 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद के खिलाफ पांचवें मैच में राजस्थान की टीम कैसा प्रदर्शन करती है. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले अशोक शर्मा ने छोड़ा था क्रिकेट! एक मौके ने बदल दी जिंदगी

Published at : 13 Apr 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals BCCI IPL 2026 Romi Bhinder
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