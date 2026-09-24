क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर BCCI ने लगाई मुहर, तारीख पर भी बड़ा खुलासा

IPL 2027 ऑक्शन के वेन्यू पर BCCI ने लगाई मुहर, तारीख पर भी बड़ा खुलासा

IPL 2027 Auction Venue: तीन साल तक विदेश में आयोजन के बाद आईपीएल ऑक्शन की भारत वापसी हो रही है. ऑक्शन का आयोजन दिसंबर महीने में गोवा में करवाया जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग का ऑक्शन तीन साल के बाद भारत वापस लौट आया है. पिछले 3 साल से IPL ऑक्शन का आयोजन विदेश में करवाया जा रहा था, लेकिन आईपीएल 2027 की नीलामी गोवा में करवाई जाएगी. ऑक्शन दिसंबर में करवाया जाएगा. आईपीएल ऑक्शन का आयोजन आखिरी बार भारत में 2023 में हुआ था, जब कोच्चि ने इसकी मेजबानी की थी.

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि 3 साल तक विदेश में आयोजन करवाने के बाद आईपीएल का ऑक्शन भारत वापस आ रहा है, जिसका आयोजन दिसंबर महीने में गोवा में करवाया जाएगा. कुछ दिन पहले आईपीएल के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने बताया था कि इस बार नीलामी का आयोजन भारत में करवाया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
आईपीएल 2026
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
आईपीएल 2026
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच

2024 ऑक्शन की मेजबानी दुबई ने की थी, 2025 में यह जेद्दा जा पहुंचा जहां मेगा ऑक्शन दो दिन तक चला था. वहीं 2026 की नीलामी अबू धाबी में करवाई गई थी. धूमल का कहना था कि बोर्ड हर बार ऑक्शन का आयोजन भारत में ही करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्टूबर-दिसंबर के समय भारत में वेडिंग सीजन चल रहा होता है. चूंकि इस बार मिनी ऑक्शन करवाया जाएगा, इसलिए इसकी भारत वापसी करवाई जा रही है.

ऑक्शन की तारीख पर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है, वहीं गोवा में किस जगह पर या किस होटल में नीलामी का आयोजन करवाया जाएगा, यह भी जानकारी साझा नहीं की गई है. उम्मीद की जा रही है कि आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में टीमों का पर्स बढ़ाकर 130 करोड़ रुपये किया जा सकता है.

दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उससे पहले ट्रेड विंडो भी खुली हुई है. याद दिला दें कि ऋषभ पंत और कुलदीप यादव को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में ट्रेड हो चुका है. 15 करोड़ रुपये में पंत ने दिल्ली को जॉइन कर लिया है, जबकि कुलदीप को LSG से 13.5 करोड़ रुपये मिलेंगे. 

आईपीएल 2027 के लिए कई अन्य बड़े बदलाव होते दिख रहे हैं. स्टीफन फ्लेमिंग CSK का हेड कोच पद छोड़कर इंग्लैंड टीम के हेड कोच बन गए हैं. उनकी जगह जहीर खान चेन्नई टीम के हेड कोच बन गए हैं. इसी बीच कोलकाता नाइट राइडर्स को भी एक नए कप्तान की जरूरत है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे संन्यास ले चुके हैं.

यह भी पढ़ें:

पाकिस्तान को भरत से सीखने की जरूरत, PAK हेड कोच का बड़ा बयान 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
GOA INDIAN PREMIER LEAGUE IPL AUCTION IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
आईपीएल 2026
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
आईपीएल 2026
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में पलटी मारेगा मौसम! लखनऊ समेत इन 20 जिलों में बारिश का अलर्ट
UP में पलटी मारेगा मौसम! लखनऊ समेत इन 20 जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
IAF चीफ AP सिंह पहुंचे नॉर्दर्न कमांड! जानें किस बात की तैयारी कर रहा भारत?
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, एरियर पर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान
हिमाचल के पेंशनरों के लिए खुशखबरी, एरियर पर सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget