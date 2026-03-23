फैन पार्क के लिए BCCI ने जारी की 15 शहरों की लिस्ट; देखें क्या सूची में है आपका शहर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल के पहले फेज के लिए जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक फैन पार्क का एलान कर दिया है, जहां आप बिना टिकट स्टेडियम जैसा अनुभव कर सकते हैं. भारतीय बोर्ड ने 11 राज्यों के 15 शहरों को लिस्ट में शामिल किया है.

बोर्ड ने एक रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी. फैन पार्क तीन वीकेंड में आयोजित किए जाएंगे. बताया गया कि हर वीकेंड में अलग-अलग क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम - में पांच फैन पार्क होंगे.

इन तीन हफ्तों में होंगे आयोजित होंगे फैन पार्क

पहला हफ्ता- 28 और 29 मार्च, 2026

दूसरा हफ्ता- 4 और 5 अप्रैल, 2026

तीसरा हफ्ता- 11 और 12 अप्रैल, 2026

पहला हफ्ता

रोहतक, हरियाणा - छोटू राम पॉलिटेक्निक ग्राउंड

भोपाल, मध्य प्रदेश - सरकारी एमवीएम कॉलेज ग्राउंड

नागपुर, महाराष्ट्र - मेकोसाबाग मेथोडिस्ट हाई स्कूल खेल का मैदान

तुमकुरु, कर्नाटक - सरकारी जूनियर कॉलेज फील्ड

कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल - डीएल रॉय स्टेडियम.

दूसरा हफ्ता

मथुरा, उत्तर प्रदेश - अमरनाथ विद्या आश्रम

जोधपुर, राजस्थान - बरकतुल्लाह खान स्टेडियम

निजामाबाद, तेलंगाना - महिला शैक्षिक सोसायटी मैदान

मैसूर, कर्नाटक - एसबीआरआर महाजन फर्स्ट ग्रेड कॉलेज

भुवनेश्वर, ओडिशा - किट्स यूनिवर्सिटी स्टेडियम.

तीसरा हफ्ता

मेरठ, उत्तर प्रदेश - भैंसाली मैदान

नडियाद, गुजरात- राधे फार्म

रत्नागिरी, महाराष्ट्र - स्वर्गीय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल

कोयंबटूर, तमिलनाडु - हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस

राउरकेला, ओडिशा - सेक्टर 17 ग्राउंड.

🚨 News 🚨



BCCI announces the schedule for the #TATAIPL Fan Parks 2026 for the first three weekends, aligned with the opening phase of TATA IPL 2026.



The Fan Parks will be hosted across 15 cities in 11 states during the first three weeks.



More details ▶️… pic.twitter.com/5xQdjrq39f — IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2026

फैन पार्क में क्या होंगे इंतजाम?

बता दें कि सभी फैन पार्क में लाइव मैच स्क्रीनिंग के साथ-साथ म्यूजिक, मनोरंजन, फूड कोर्ट, बच्चों के खेल एरिया और वर्चुअल बैटिंग अनुभव, बॉलिंग नेट, फेस पेंटिंग, चीयर-ओ-मीटर और 360° फोटो बूथ जैसी इंटरैक्टिव फैन एंगेजमेंट पहलों सहित कई आकर्षक ऑन-ग्राउंड गतिविधियां होंगी.

कब से हुई फैन पार्क की शुरुआत

गौरतलब है कि फैन पार्क की शुरुआत 2015 से हुई. आईपीएल फैन पार्क पहल ने लीग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे आईपीएल का रोमांच और ऊर्जा पूरे भारत के फैंस तक पहुंची है. 2026 का सीजन इस परंपरा को जारी रखता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कई शहरों के फैंस आईपीएल उत्सव का हिस्सा बन सकें.

यह भी पढ़ें: राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी पर पूर्व भारतीय दिग्गज का चौंकाने वाला बयान, बोले- मुझे लगा था जडेजा को मिलेगी जिम्मेदारी