बांग्लादेश से पिछड़ा पाकिस्तान, डेब्यू पर Azan Awais का शतक; जानें कैसा रहा पहले टेस्ट का तीसरा दिन
BAN vs PAK Day 3 Highlights: पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान टीम पिछड़ रही है. पाकिस्तान के लिए Aan Awais ने अपने इंटरनेशनल डेब्यू मैच में शतक लगाया.
Bangladesh vs Pakistan Test Highlights: बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान पर मामूली बढ़त हासिल कर ली है. अजान अवैस की शतकीय पारी के बावजूद बांग्लादेश ने पहली पारी में 27 रनों की बढ़त प्राप्त करने में सफलता पाई. ढाका में खेले जा रहे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पहली पारी में 413 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पहली पारी 386 रनों पर सिमट गई. तीसरे दिन स्टंप्स तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं.
डेब्यू पर अजान अवैस का शतक
तीसरे दिन पाकिस्तान ने 179/1 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अजान अवैस ने कुछ देर बाद ही अपने करियर के सबसे पहले मैच में शतक पूरा किया. अवैस 165 गेंद में 103 रन बनाकर आउट हो गए. अवैस ने अब्दुल्ला फजल के साथ मिलकर 104 रनों की पार्टनरशिप की. एक समय पाकिस्तान टीम ने एक विकेट के नुकसान अपर 210 रन बना लिए थे, लेकिन अगले 20 रनों के भीतर 4 विकेट गिर गए.
सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी पारी को संभाला और 119 रनों की बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी कर पाक टीम को बुरी तरह पिछड़ने से बचाया. रिजवान ने 59 रन और सलमान आगा के बल्ले से 58 रन निकले. पाकिस्तानी बैटिंग की एक बार फिर पोल तब खुल गई, जब उसने दोबारा गुच्छे में विकेट गंवा दिए. पाकिस्तान के अंतिम 5 विकेट केवल 37 रनों के भीतर गिर गए. नतीजन बांग्लादेश पहली पारी में 27 रनों की मामूली बढ़त बना पाई. पाक बल्लेबाजी को धराशाई करने में मेहदी हसन मिराज का बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने कुल 5 विकेट झटके.
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बांग्लादेश 34 रनों से आगे
बांग्लादेश तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 34 रन आगे है. शादमान इस्लाम और महमूदुल हसन जॉय क्रीज पर डटे हुए हैं. बताते चलें कि टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है. पिछले दोनों टेस्ट मैचों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया है और 34 रनों की बढ़त उसी ऐतिहासिक जीत की ओर इशारा कर रही है.
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