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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026कम नहीं हो रही CSK की मुसीबत, अब आयुष म्हात्रे हुए IPL से बाहर! जानें क्या है नया अपडेट

कम नहीं हो रही CSK की मुसीबत, अब आयुष म्हात्रे हुए IPL से बाहर! जानें क्या है नया अपडेट

Ayush Mhatre Injury Update: सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में आयुष म्हात्रे की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी. अब खबर है कि चेन्नई सुपर किंग्स के इस बल्लेबाज को 3 हफ्ते के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है.

By : शिवम | Updated at : 19 Apr 2026 03:59 PM (IST)
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चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. एमएस धोनी पहले ही चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं, डेवाल्ड ब्रेविस भी इंजरी के चलते शुरूआती मैचों में नहीं खेले थे. अब टीम के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को हैमस्ट्रिंग इंजरी ने जकड़ लिया है. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ CSK की पारी के 5वें ओवर में आयुष की हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, जिसके बाद वह जमीन पर बैठ गए थे. फिजियो उन्हें देखने आए, हालांकि इसके बाद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया लेकिन जल्द ही आउट हो गए. अब खबर आई है कि उन्हें 3 हफ्ते के लिए बाहर बैठना पड़ सकता है.

आयुष म्हात्रे IPL 2026 में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. पहले मैच में शून्य पर आउट होने के बाद उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 73 रनों की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने दिल्ली के खिलाफ भी अर्धशतक (5) जड़ा था, जिसमे चेन्नई ने जीत दर्ज की थी. म्हात्रे ने केकेआर के खिलाफ महत्वपूर्ण 38 रन बनाए थे. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी वह अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन तभी उनकी हैमस्ट्रिंग खिंच गई. वह परेशानी में नजर आ रहे थे. इसी वजह से उन्होंने आउट होने वाली गेंद पर खड़े-खड़े शॉट लगाया, जिसपर वह गैप नहीं ढूंढ पाए.

आयुष म्हात्रे 3 हफ्ते के लिए बाहर

अंक तालिका के लिहाज से चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही मुश्किल स्थिति में है, उसके बाद आयुष म्हात्रे का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है. एक्सप्रेस स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार म्हात्रे हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए हैं. यानी वह 10 मई तक नहीं खेल पाएंगे. इस बीच CSK 5 मैच खेल लेगी, जिसमें म्हात्रे के न होने से टीम को बड़ा नुकसान होगा.

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चेन्नई सुपर किंग्स के कोच माइक हसी ने भी माना कि म्हात्रे के चोटिल होने से चेन्नई को नुकसान होगा. उन्होंने कहा, "ये कहना पड़ेगा कि उनके चोटिल होने से चेन्नई टीम को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में थे." चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि 4 में हार का सामना करना पड़ा है. 4 अंक और -0.780 की नेट रन रेट के साथ चेन्नई अंक तालिका में सातवें स्थान पर है.

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चेन्नई सुपर किंग्स के आगामी मैच

  • 23 अप्रैल- बनाम मुंबई इंडियंस
  • 26 अप्रैल- बनाम गुजरात टाइटंस
  • 2 मई- बनाम मुंबई इंडियंस
  • 5 मई- बनाम दिल्ली कैपिटल्स
  • 10 मई- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
  • 15 मई- बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
  • 18 मई- बनाम सनराइजर्स हैदराबाद
  • 21 मई- बनाम गुजरात टाइटंस

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Apr 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
CSK CHENNAI SUPER KINGS INDIAN PREMIER LEAGUE Ayush Mhatre IPL 2026
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