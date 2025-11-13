IPL 2026 के ऑक्शन से पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा बदलाव किया है. कुछ ही दिन पहले अभिषेक नायर KKR के नए हेड कोच बने हैं, वहीं अब शेन वॉटसन ने बतौर असिस्टेंट कोच कोलकाता टीम को जॉइन कर लिया है. वॉटसन इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और 3 साल बाद IPL में वापसी कर रहे होंगे. बतौर खिलाड़ी वॉटसन का IPL करियर 145 मैचों का रहा.

असिस्टेंट कोच बनने पर शेन वॉटसन ने खुशी जताते हुए कहा, "मैं कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ काम करने को उत्सुक हूं, जिससे कोलकाता एक और टाइटल जीत सके." एक खिलाड़ी के तौर पर शेन वॉटसन ने अपने आईपीएल करियर में 145 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतकीय पारियों की मदद से 3874 रन बनाए. उन्होंने मीडियम पेस गेंदबाजी करते हुए कुल 92 विकेट भी लिए.

शेन वॉटसन ने साल 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी. वो आखिरी बार 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते दिखे थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई फ्रैंचाइजी के साथ काम किया और एक कोच के तौर पर अच्छी खासी पहचान कायम कर ली है.

शेन वॉटसन 2020 में हुए थे रिटायर

2020 में संन्यास ले चुके वॉटसन वाईट बॉल क्रिकेट इतिहास के महानतम ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक रहे. अपने 190 मैचों के ODI करियर में उन्होंने 5757 रन बनाए. 59 टेस्ट मैचों में उनके नाम 3731 रन हैं और 58 टी20 मैचों में 1462 रन बनाए हैं. वॉटसन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 14 शतक और 67 अर्धशतक भी लगाए. वॉटसन उन चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक भी हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक सेंचुरी लगाई है. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 291 विकेट लिए.

