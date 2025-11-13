हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
KKR टीम ने खेला मास्टरस्ट्रोक, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज की IPL में हुई वापसी; बाकी टीमों में खलबली मचनी तय

Shane Watson KKR IPL 2026: IPL 2026 के ऑक्शन से पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा बदलाव किया है. हेड कोच अभिषेक नायर के बाद एक दिग्गज की टीम में एंट्री हुई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Nov 2025 05:40 PM (IST)
IPL 2026 के ऑक्शन से पूर्व कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने कोचिंग स्टाफ में एक और बड़ा बदलाव किया है. कुछ ही दिन पहले अभिषेक नायर KKR के नए हेड कोच बने हैं, वहीं अब शेन वॉटसन ने बतौर असिस्टेंट कोच कोलकाता टीम को जॉइन कर लिया है. वॉटसन इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और 3 साल बाद IPL में वापसी कर रहे होंगे. बतौर खिलाड़ी वॉटसन का IPL करियर 145 मैचों का रहा.

असिस्टेंट कोच बनने पर शेन वॉटसन ने खुशी जताते हुए कहा, "मैं कोचिंग स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ काम करने को उत्सुक हूं, जिससे कोलकाता एक और टाइटल जीत सके." एक खिलाड़ी के तौर पर शेन वॉटसन ने अपने आईपीएल करियर में 145 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 4 शतक और 21 अर्धशतकीय पारियों की मदद से 3874 रन बनाए. उन्होंने मीडियम पेस गेंदबाजी करते हुए कुल 92 विकेट भी लिए.

शेन वॉटसन ने साल 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी. वो आखिरी बार 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते दिखे थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई फ्रैंचाइजी के साथ काम किया और एक कोच के तौर पर अच्छी खासी पहचान कायम कर ली है.

शेन वॉटसन 2020 में हुए थे रिटायर

2020 में संन्यास ले चुके वॉटसन वाईट बॉल क्रिकेट इतिहास के महानतम ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक रहे. अपने 190 मैचों के ODI करियर में उन्होंने 5757 रन बनाए. 59 टेस्ट मैचों में उनके नाम 3731 रन हैं और 58 टी20 मैचों में 1462 रन बनाए हैं. वॉटसन ने अपने इंटरनेशनल करियर में 14 शतक और 67 अर्धशतक भी लगाए. वॉटसन उन चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में से एक भी हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कम से कम एक सेंचुरी लगाई है. इसके अलावा गेंदबाजी में उन्होंने 291 विकेट लिए.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Nov 2025 05:40 PM (IST)
Shane Watson KKR KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
