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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हार्दिक को हटाओ सूर्यकुमार यादव को लाओ, IPL 2026 से पहले बदलेगा MI का कप्तान? दिग्गज ने की बड़ी मांग

हार्दिक को हटाओ सूर्यकुमार यादव को लाओ, IPL 2026 से पहले बदलेगा MI का कप्तान? दिग्गज ने की बड़ी मांग

IPL 2026, Mumbai Indian: आईपीएल के आगामी सीजन से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान को बदलने की मांग तेज हुई. दिग्गज ने हार्दिक की जगह सूर्यकुमार यादव को कमान सौंपने के लिए कहा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Mar 2026 01:00 PM (IST)
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सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. इसके साथ सूर्या टीम इंडिया को टी20 विश्व कप का खिताब जिताने वाले तीसरे कप्तान बने. अब IPL 2026 से पहले सूर्यकुमार यादव को हार्दिक पांड्या की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाने की चर्चा तेज हो चुकी है. 

बता दें कि 2024 आईपीएल से पहले हार्दिक ने गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापसी की थी. वापसी करने के साथ हार्दिक ने टीम की कमान भी संभली थी. उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया था. बतौर कप्तान फैंस ने हार्दिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था. 

बताते चलें पांच ट्रॉफी जीत चुकी मुंबई की टीम ने अपना पिछला खिताब 2020 में जीता था. अब आगामी सीजन की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व सिलेक्टर कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने मुंबई की कप्तानी को लेकर बात की. उनका मानना है कि सूर्या की किस्मत टीम को ट्रॉफी दिलाने में अहम योगदान दे सकती है. 

क्या बोले कृष्णम्माचारी श्रीकांत?

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने कहा, "टीम के मालिक और टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा, सू्र्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ दोबारा वापस आना चाहिए और फिर से सेट करना चाहिए. उन्हें इस साल सूर्या से कप्तानी के लिए कहना चाहिए और देखना चाहिए कि किस्मत में कुछ बदलाव है. वे सूर्यकुमार को कभी भी कप्तान बना सकते हैं. उन्हें अभी एलान करने की जरूरत नहीं है."

हार्दिक की कप्तानी पर क्या बोले?

आगे बात करते हुए कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने कहा, "यह हास्यजनक परिस्थित है. हार्दिक अच्छे कप्तान हैं. लेकिन हां, उनके पास दो वर्ल्ड कर विजेता कप्तान है, जो उनके अंडर में खेल रहे हैं. यह उनके सेटअप में कुछ अंदर की पॉलिसी है जो उन्हें तरीके से देखनी होगी. बाहर से तो पसंद सूर्यकुमार यादव होंगे. लेकिन यह फ्रैंचाइजी की पॉलिसी हो सकती है."

 

यह भी पढ़ें: IPL की ऐतिहासिक छलांग, 1000 करोड़ के पार पहुंची टीमों की स्पॉन्सरशिप; जानें इसका मतलब

Published at : 23 Mar 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
SURYAKUMAR YADAV MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
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