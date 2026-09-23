क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा

आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा

चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2027 के लिए जहीर खान को हेड कोच नियुक्त किया है. आर अश्विन ने खुलासा करके बताया है कि जहीर CSK के हेड कोच पोजीशन के लिए पहली चॉइस नहीं थे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

चेन्नई सुपर किंग्स ने जहीर खान को नया हेड कोच नियुक्त किया है. IPL 2027 में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान, CSK टीम में स्टीफन फ्लेमिंग की जगह लेंगे. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने हैरतअंगेज खुलासा कर दिया है. अश्विन ने दावा किया है कि आशीष नेहरा को भी चेन्नई टीम का हेड कोच बनने का ऑफर दिया गया था, लेकिन नेहरा ने उसे ठुकरा दिया था. 

आर अश्विन 9 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेले हैं. उन्होंने खुलासा करके बताया कि CSK ने गुजरात टाइटंस के हेड कोच आशीष नेहरा को भी अप्रोच किया था, लेकिन पूर्व तेज गेंदबाज ने इस ऑफर को ठुकरा दिया. अश्विन ने बताया कि हेड कोच की पोजीशन पर जहीर खान को बिठाने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट ने कई दिग्गजों का रुख किया था.

रिलेटेड स्टोरी >>

आईपीएल 2026
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
आईपीएल 2026
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
आईपीएल 2026
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
आईपीएल 2026
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

CSK ने आशीष नेहरा को किया अप्रोच

अपने यूट्यूब चैनल पर रविचंद्रन अश्विन ने CSK की हेड कोच पोजीशन पर चर्चा करते हुए कहा, "कई कोचों का रुख किया गया था. जहां तक मैं समझता हूं, एक समय पर आशीष नेहरा को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन नेहरा ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया. आशीष को गुजरात टाइटंस छोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां उन्हें बतौर कोच बहुत सफलता प्राप्त हुई है."

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के पहले सीजन (2022) से ही टीम के हेड कोच बने हुए हैं. पहले ही सीजन में उनकी कोचिंग में गुजरात ने IPL 2022 का खिताब जीता था, उस समय हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान हुआ करते थे. वहीं उससे अगले साल गुजरात ने एक बार फिर फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि आईपीएल 2023 के फाइनल में उसे चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार मिली थी.

जहीर खान नहीं थे पहली चॉइस

जहीर खान फिलहाल सिर्फ एक साल के लिए CSK के हेड कोच बने हैं, दोनों पक्षों के बीच सिर्फ एक साल की डील हुई है. अश्विन ने जहीर खान को हेड कोच चुने जाने के फैसले सराहा और जहीर खान की भी तारीफ की. मगर अश्विन ने कहा कि जहीर खान हेड कोच पोजीशन के लिए पहली चॉइस नहीं थे. कुछ विदेशी कोच भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वह डील नहीं हो पाई.

अश्विन ने बताया कि कई बड़े नाम सिर्फ एक साल की डील स्वीकारने को तैयार नहीं थे. एक कोच डील लेने को लगभग तैयार था, लेकिन CSK में आने से वह अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में काम नहीं कर पाता. 

यह भी पढ़ें:

पाकिस्तानी बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Zaheer Khan Ashish Nehra CHENNAI SUPER KINGS IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
आईपीएल 2026
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
आईपीएल 2026
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
CSK का बड़ा दांव, IPL 2027 के लिए जहीर खान को बनाया हेड कोच
आईपीएल 2026
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
IPL 2027 की ऑक्शन से पहले रिलीज होंगे 11 बड़े बल्लेबाज! लिस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
क्रिकेट
पाकिस्तानी बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल
पाकिस्तानी बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज, ICC की ताजा रैंकिंग में बड़ा फेरबदल
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
इंडिया
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, क्यों लिया बड़ा फैसला?
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget