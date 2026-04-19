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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Watch: 'Cute Cute', अर्शदीप सिंह ने लिए युजवेंद्र चहल के लिए मजे; इस एक्ट्रेस से जुड़ा है मामला; देखें वीडियो

Watch: 'Cute Cute', अर्शदीप सिंह ने लिए युजवेंद्र चहल के लिए मजे; इस एक्ट्रेस से जुड़ा है मामला; देखें वीडियो

तानिया चटर्जी ने खुलासा किया था कि युजवेंद्र चहल ने उन्हें मैसेज करके Cute कहा था, जिसके बाद युजी ने मानहानि का केस दर्ज कराया है. इस पर अर्शदीप सिंह ने युजी से मजे लिए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 19 Apr 2026 03:24 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर चर्चा में है. एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि क्रिकेटर चहल ने उन्हें मैसेज किया था और 'क्यूट' कहा था. चहल ने इसके बाद एक्ट्रेस के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया. इसको लेकर पंजाब किंग्स में उनके साथी खिलाड़ी अर्शदीप सिंह टांग खींचते नजर आए. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

अर्शदीप ने यूं लिए चहल के मजे

पंजाब किंग्स टीम का माहौल इस समय सबसे पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है. पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मुंबई में हराने के बाद जब टीम मुल्लांपुर लौटने के लिए फ्लाइट में थी, तब तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह वीडियो बना रहे थे. अर्शदीप के साथ युजवेंद्र चहल भी थे, जो टीम के अन्य खिलाड़ियों से बात कर रहे थे.

इस दौरान अर्शदीप प्रियांश को बार-बार क्यूट बोल रहे थे, वह कह रहे थे, 'क्यूट से याद आया, क्यूट से याद आया.' हालांकि वहां मौजूद सभी प्लेयर्स जानते थे कि असली निशाना तो चहल है, वह भी वहीं खड़े थे और इसे इग्नोर करने की पूरी कर रहे थे. हालांकि बार बार क्यूट सुनने के बाद युजी भी हंस पड़े.

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क्या है पूरा मामला

एक्ट्रेस तानिया चटर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि युजवेंद्र चहल ने उन्हें मैसेज कर 'क्यूट' कहा था. उन्होंने चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, जिस पर चर्चा होने लगी. दरअसल धनश्री वर्मा के साथ तलाक के बाद चहल का नाम कई लड़कियों के साथ जुड़ चुका है. हालांकि उन्होंने कभी किसी रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा.

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चहल ने अपनी छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए तानिया चटर्जी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया. इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा. बड़ी बात ये है कि पैप्स को उन्होंने बताया कि ये मैसेज 2023 का है. इस समय चहल का धनश्री वर्मा के साथ तलाक नहीं हुआ था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Apr 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh PBKS Yuzvendra Chahal INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 PUNJAB KINGS Tania Chatterjee
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