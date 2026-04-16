Most Wickets in IPL: अर्शदीप सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग के दिग्गज गेंदबाजों में जगह बना ली है. अर्शदीप ने अपने IPL करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए हैं. उन्होंने गुरुवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में रायन रिकल्टन का विकेट लेकर यह मुकाम हासिल किया. वो आईपीएल के इतिहास में ऐसे पांचवें बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जिन्होंने विकेटों का शतक पूरा किया है.

अर्शदीप ने अपने आईपीएल करियर के 87वें मैच में विकेटों का शतक पूरा किया है. इंडियन प्रीमियर लीग में 100 या उससे अधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में ट्रेंट बोल्ट सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 144 विकेट लिए हैं. इस सूची में उनके बाद जयदेव उनादकट, आशीष नेहरा और जहीर खान भी ऐसा कर चुके हैं. यह पिछली 11 आईपीएल पारियों में पहली बार है, जब अर्शदीप ने पावरप्ले में कोई विकेट लिया है.

IPL में 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज(बाएं हाथ)

144 विकेट - ट्रेंट बोल्ट

114 विकेट - जयदेव उनादकट

106 विकेट - आशीष नेहरा

102 विकेट - जहीर खान

101 विकेट+ - अर्शदीप सिंह

किसके खिलाफ कितने विकेट

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्शदीप सिंह के आंकड़े सबसे बेहतर रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने 18 विकेट लिए हैं. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उनका गेंदबाजी औसत 18.80 का है, इस टीम के विरुद्ध उन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं. दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस ही ऐसी 2 टीम हैं, जिनके खिलाफ अब तक अर्शदीप ने 10 विकेट का आंकड़ा नहीं छुआ है.

अर्शदीप के कुल करियर पर नजर डालें तो अब तक 87 मैचों में उनके नाम 101 विकेट हैं. तीन बार किसी एक पारी में 4 विकेट ले चुके हैं, लेकिन कभी फाइफर लेने का मुकाम हासिल नहीं किया है. यहां देखिए अर्शदीप ने किस टीम के खिलाफ कितने विकेट लिए हैं.

18 विकेट - बनाम राजस्थान रॉयल्स

17 विकेट - बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

12 विकेट+ - बनाम मुंबई इंडियंस

11 विकेट - बनाम चेन्नई सुपर किंग्स

11 विकेट - बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स

11 विकेट - बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू

10 विकेट - लखनऊ सुपर जायंट्स

6 विकेट - बनाम दिल्ली कैपिटल्स

5 विकेट - बनाम गुजरात टाइटंस

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