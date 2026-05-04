हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी; कह दी बड़ी बात

'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी; कह दी बड़ी बात

IPL 2026 Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान सामने आया, जिसमें हार्दिक से कहा गया कि वह घमंडी न बनें. तो आइए जानते हैं कि हार्दिक को लेकर ऐसा किसने कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 May 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में बहुत ही खराब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है. टीम ने अब तक सीजन में 9 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 2 में जीत दर्ज की है. इस प्रदर्शन के साथ टीम का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है. अब टीम के इस प्रदर्शन पर मुंबई के पूर्व खिलाड़ी और हार्दिक के साथी अंबाती रायडू ने बड़ा बयान दिया.

रायडू ने हार्दिक को सलाह देते हुए कहा कि घमंडी मत बनिए. इसके अलावा रायडू ने कहा कि हर खिलाड़ी इस तरह के फेज से गुजरता है. ऐसे में आपको स्मार्ट खेलने की जरूरत होती है. 

क्या बोले अंबाती रायडू?

ईएसपीएनक्रिकइंफो से बात करते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा, "करियर में ऐसा समय आता है कि जब लगभग हर खिलाड़ी इस दौर से गुजरता है. बस आप गलती मानिए और खुद को समझाइए कि अभी फॉर्म मेरा साथ नहीं दे रही है. इससे बाहर निकलने का यही रास्ता है. 

'घमंडी मत बनो' 

रायडू ने आगे कहा, "ऐसे वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोटेट करनी होती है. आप स्ट्राइक से हटिए. घमंडी मत बनो. अपने मोमेंट्स और गेंदबाज का चयन करो. स्मार्ट तरीके से बैटिंग करिए."

सीजन में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन

सीजन में हार्दिक की तरफ से काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. उन्होंने अब तक 8 मैचों की 8 पारियों में 20.85 की औसत से सिर्फ 146 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से 1 फिफ्टी भी नहीं निकली है. हार्दिक का हाई स्कोर 40 रनों का रहा. बाकी गेंदबाजी करते हुए 8 पारियों में हार्दिक को सिर्फ 4 विकेट ही मिल सके हैं. 

बात करें हार्दिक के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 160 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 148 पारियों में बैटिंग करते हुए 27.83 की औसत और 146.35 के स्ट्राइक रेट से 2895 रन बना लिए हैं. वहीं गेंदबाजी करते हुए 115 पारियों में 82 विकेट अपने खाते में डाले हैं.

 

यह भी पढ़ें: Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण

Published at : 04 May 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Ambati Rayudu MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी; कह दी बड़ी बात
'घमंडी मत बनो...', IPL 2026 के बीच हार्दिक पांड्या पर बम की तरह फूटा साथी खिलाड़ी
आईपीएल 2026
Mumbai Indians Playoff Scenario: मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण
मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में जाने का आसान रास्ता? यहां समझ लीजिए पूरा समीकरण
आईपीएल 2026
रोहित शर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म! मुंबई और लखनऊ के मैच से पहले आया चौंकाने वाला अपडेट
रोहित शर्मा की वापसी पर सस्पेंस खत्म! मुंबई और लखनऊ के मैच से पहले आया चौंकाने वाला अपडेट
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
एमएस धोनी पूरे IPL 2026 से हुए बाहर? CSK के दिग्गज पर आया अब तक का सबसे बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
जनरल नॉलेज
Thalapathy Vijay Real Name: क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
क्या है साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय का असली नाम, जानें किस धर्म को मानते हैं वह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
इस बॉलीवुड हीरोइन ने थलापति विजय की फिल्म से किया था डेब्यू, आज है ग्लोबल आइकन, करोड़ों की हैं मालकिन
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
क्रिकेट
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
राजस्थान
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्साहित सतीश पूनिया बोले- अब तो डोनाल्ड ट्रंप को भी...
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget