10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202610 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड

10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड

Abhishek Sharma Hundred With Boundaries: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ बाउंड्री की मदद से शतक पूरा कर लिया. इसके साथ उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Apr 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 31वें लीग मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेलते हुए 68 गेंदों में 10 छक्के और 10 चौकों की मदद से 135* रन स्कोर किए. इस दौरान उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से ही शतक पूरा किया. इसके साथ अभिषेक ने 5 बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए. इसमें एक विराट कोहली का रिकॉर्ड भी शामिल है. 

बाउंड्री से अभिषेक शर्मा का शतक 

अभिषेक ने 10 छक्के लगाए, जिससे 60 रन बनाए. बाकी 10 चौके लगाए, जिससे 40 रन बने. इस तरह 60 और 40 मिलाकर सिर्फ बाउंड्री से ही अभिषेक के 100 रन हो गए. 

शतक के साथ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड 

सबसे बड़ा निजी आईपीएल स्कोर (अभिषेक तीसरे नंबर पर)

175* क्रिस गेल, आरसीबी बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया, बेंगलुरु 2013
158* ब्रैंडन मैकुलम, केकेआर बनाम आरसीबी, बेंगलुरु 2008
141 अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद 2025
140* क्विंटन डिकॉक, लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर, नवी मुंबई 2022
135* अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली कैपिटल्स, हैदराबाद 2026

टी20 क्रिकेट में एक पारी में ज्यादा बार 130 से अधिक रन बनाना

अभिषेक शर्मा- 4 बार
आरोन फिंच और क्रिस गेल- 3 बार 

टी20 की एक पारी में ज्यादा बार 10 से अधिक छक्के लगाना

क्रिस गेल- 18 बार
अभिषेक शर्मा- 5 बार
एविन लुईस और श्रेयस अय्यर- 4 बार 

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 10 छक्के 

आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 10 छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है. गेल ने 4 बार यह कमाल किया है. अभिषेक ने दूसरी बार यह कमाल किया, जिसके साथ वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं. 

कम पारी में विराट कोहली के टी20 शतकों की बराबरी

यह अभिषेक का टी20 में 9वां शतक रहा. विराट कोहली ने भी अब तक अपने टी20 करियर में 9 शतक लगाए हैं, लेकिन दोनों की पारियों में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है. अभिषेक ने सिर्फ 184 पारियों में 9 शतक पूरे किए, जबकि कोहली ने 403 पारियों में 9 टी20 शतक लगाए हैं. दोनों के बीच कुल 219 पारियों का फर्क है. इस तरह अभिषेक ने कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा.

 

यह भी पढ़ें: MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच

Published at : 21 Apr 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma VIRAT KOHLI SRH Vs DC IPL 2026 Sunrisers Hyderabad Vs Delhi Capitals
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 SRH vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, साकिब हुसैन ने केएल राहुल को भेजा पवेलियन
LIVE: दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, साकिब हुसैन ने केएल राहुल को भेजा पवेलियन
आईपीएल 2026
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
10 छक्के और 10 चौके, बाउंड्री से ही 'शतक' पूरा; दिल्ली के खिलाफ अभिषेक ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड
आईपीएल 2026
अभिषेक शर्मा की वजह से 250 नहीं बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद, लास्ट 12 गेंद में बनाए सिर्फ 12 रन
अभिषेक शर्मा की वजह से 250 नहीं बना पाई सनराइजर्स हैदराबाद, लास्ट 12 गेंद में बनाए सिर्फ 12 रन
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Century: 17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
Advertisement

वीडियोज

Mahadangal: मुनीर के 'अड्डे' पर शांति वार्ता-2! Trump- ईरान में होगा समझौता? | IRGC | America
Dhurandhar के Jameel Jamali ने किया था Aditya Dhar को REJECT?
Lee Cronin's The Mummy Review: कमजोर दिल वालों के लिए नहीं! Jack Reynor और Natalie Grace का खौफनाक अभिनय
Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War: ईरान के जब्त जहाज में मिला चीन का मिसाइल कैमिकल? निक्की हेली का बड़ा दावा
ईरान के जब्त जहाज में मिला चीन का मिसाइल कैमिकल? निक्की हेली का बड़ा दावा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन पर आग-बबूला हुई महिला, देखने वाले रह गए सन्न! वीडियो वायरल
महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन पर आग-बबूला हुई महिला, देखने वाले रह गए सन्न! वीडियो वायरल
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Century: 17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने
बॉलीवुड
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
'गिन्नी वेड्स सनी 2' के ट्रेलर लॉन्च में हुई थी सुधीर पांडे की बेइज्जती? एक्टर ने खुद बताया सच
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
इंडिया
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
क्या देश में एल्कोहॉल से दौड़ेंगी कारें? तेल की किल्लत के बीच सरकार ले आई E85 पेट्रोल का प्लान, जानें क्या है ये
शिक्षा
सपनों को सच करने का सफर, मनीष बंसल की IIT से IAS तक की कहानी; पत्नी भी हैं IAS
सपनों को सच करने का सफर, मनीष बंसल की IIT से IAS तक की कहानी; पत्नी भी हैं IAS
हेल्थ
Onion Health Benefits: पीएम मोदी भी जमकर खाते हैं प्याज, जानें इसके फायदे और नुकसान?
पीएम मोदी भी जमकर खाते हैं प्याज, जानें इसके फायदे और नुकसान?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget