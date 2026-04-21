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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Abhishek Sharma Century: 17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने

Abhishek Sharma Century: 17 बाउंड्री, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, अभिषेक शर्मा के शतक से छूटे दिल्ली के पसीने

SRH vs DC, Abhishek Sharma Century: अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 17 बाउंड्री की मदद से शतक लगाकर महफिल लूट ली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट से 200 से ज्यादा का रहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Apr 2026 09:01 PM (IST)
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IPL 2026 SRH vs DC, Abhishek Sharma Century: सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 के 31वें लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया. अभिषेक ने 47 गेंदों में सेंचुरी पूरी की. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 9 छक्के निकले. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का रहा. यह सीजन का चौथा शतक रहा. इससे पहले संजू, तिलक और डिकॉक ने शतक लगा चुके हैं. 

यह अभिषेक का आईपीएल में दूसरा शतक रहा. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में उन्होंने 59 रनों की पारी खेली थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेले गए सीजन के पहले मुकाबले में अभिषेक सिर्फ 07 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद उन पर सवाल उठने लगे थे. इस शतक के साथ जाहिर तौर पर अभिषेक ने अपने आलोचकों को जवाब जरूर दिया. 

टी20 वर्ल्ड कप के बाद उठे थे सवाल 

आईपीएल से पहले हुए 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक बुरी तरह फ्लॉप हुए थे, जिसके बाद फैंस के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या आईपीएल में भी अभिषेक इसी तरह खराब फॉर्म से गुजरेंगे. लेकिन सीजन में लगातार शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने सबको जवाब दे दिया. 

ऑरेंज कैप किया अपने नाम

शतक के साथ अभिषेक ने ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजा लिया है. उन्होंने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है. वह सीजन में 300 रन रन का आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बने. 

लगाई सबसे धीमी फिफ्टी

बताते चलें कि अभिषेक ने 25 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. यह देखने में तो तेज फिफ्टी नजर आती है, लेकिन हैदराबाद में यह टी20 की उनकी सबसे धीमी फिफ्टी रही.

तीन मैच जीत चुकी है हैदराबाद 

दिल्ली के खिलाफ हैदराबाद सीजन में 7वां लीग मैच खेल रही है. इससे पहले हो चुके 6 मुकाबले में हैदराबाद ने 3 में जीत दर्ज की है. बाकी 3 मैचों में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है. 

 

यह भी पढ़ें: MS Dhoni की वापसी पर लगी मुहर, CSK ने खुद दिया अपडेट; MI के खिलाफ माही का पहला मैच

Published at : 21 Apr 2026 08:51 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SRH Vs DC Abhishek Sharma Century IPL 2026
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