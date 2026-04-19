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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास

अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड, CSK के खिलाफ रचा इतिहास

Abhishek Sharma: अभिषेक शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Apr 2026 08:38 AM (IST)
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Abhishek Sharma Fastest Fifty Record: अभिषेक शर्मा ने बीते रविवार (18 अप्रैल) चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान अभिषेक ने सबसे तेज फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मैच अभिषेक 'जीरो' पर आउट हुए थे. 

चेन्नई के खिलाफ अभिषेक ने 15 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. इसके साथ वह सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बतौर ओपनर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए. अभिषेक ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 16 गेंदों में फिफ्टी लगाकर कायम किया था. 

चेन्नई के खिलाफ खेली 59 रनों की पारी 

चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए सिर्फ 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मददसे 59 रन स्कोर किए. उनकी इस पारी ने टीम को अच्छे टोटल तक पहुंचाने में मदद की और उससे टीम को 10 रन से जीत मिली.  

सीजन में अब तक अभिषेक का प्रदर्शन 

6 मैच खेल चुके अभिषेक शर्मा की तरफ से अब तक काफी मिला-जुला प्रदर्शन देखने को मिला है. आरसीबी के खिलाफ पहले मैच में अभिषेक 07 रन पर आउट हो गए थे. फिर केकेआर के खिलाफ दूसरे मैच में अभिषेक ने 48 रन बनाए. लखनऊ के खिलाफ तीसरे मैच में वह जीरो पर आउट हुए. पंजाब के खिलाफ चौथे मैच में 74 रन बनाए. राजस्थान के खिलाफ पांचवें मैच में बिना खाता खोले आउट हुए. छठे मैच में चेन्नई के खिलाफ 59 रन बनाए. इस तरह अभिषेक ने अब तक 31.33 की औसत और 229.26 के स्ट्राइक रेट से 188 रन बना लिए हैं. 

अभिषेक शर्मा का आईपीएल करियर 

गौरतलब है कि अभिषेक शर्मा ने अब तक अपने आईपीएल करियर में 83 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 80 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 27.45 की औसत और 167.55 स्ट्राइक रेट से 2004 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकल चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 141 रनों का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 Points Table: चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद की बड़ी छलांग, बाहर होगी ये टीम?

Published at : 19 Apr 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SRH Vs CSK Sunrisers Hyderabad Vs Chennai Super Kings
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