'KKR के साथ 25 करोड़ का फ्रॉड', Cameron Green बुरी तरह ट्रोल, फैंस ने की हद पार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
'KKR के साथ 25 करोड़ का फ्रॉड', Cameron Green बुरी तरह ट्रोल, फैंस ने की हद पार

Cameron Green IPL Stats: कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में खरीदा था. सोशल मीडिया पर फैंस ने ग्रीन को सबसे बड़ा फ्रॉड बताया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 08:14 PM (IST)
Preferred Sources

Cameron Green Trolled: कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ 25 करोड़ रुपये का फ्रॉड हो गया है. ये कहना है फैंस का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को बुरी तरह ट्रोल कर दिया है. आंद्रे रसेल रिटायर हो चुके थे, ऐसे में तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की तलाश में केकेआर ने कैमरून ग्रीन पर 25.2 करोड़ रुपये लुटा दिए थे. मगर आंकड़े कोलकाता टीम की उम्मीदों से बिल्कुल उलट रहे हैं.

सोमवार को ईडन गार्डन्स में KKR और पंजाब किंग्स का मैच खेला गया. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई. पारी के दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने पहले प्रभसिमरन सिंह और उनके 2 गेंद बाद ही 25 करोड़ी कैमरून ग्रीन को भी आउट कर दिया. ग्रीन को पहली गेंद पर चौका मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 2 गेंद में 4 रन बनाए. ग्रीन ने अब तक आईपीएल 2026 टूर्नामेंट में तीन पारियों में केवल 24 रन बनाए हैं.

KKR के साथ 25 करोड़ का फ्रॉड

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा कि कैमरून ग्रीन को बल्लेबाज के रूप में देखना, आईपीएल का सबसे बड़ा फ्रॉड है. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि ग्रीन बहुत बेकार खेल रहे हैं और वो गेंदबाजी भी नहीं करते हैं. टीम कब तक उनका बोझ ढोती रहेगी. एक और फैन ने लिखा कि 2 गेंद में 4 रन बनाने के लिए 25 करोड़, फ्रॉड कैमरून फिर से आउट हो गया. इसी तरह के कमेंट्स की सोशल मीडिया पर बाढ़ आई है.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 06 Apr 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Cameron Green IPL 2025 KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL LIVE KKR Vs PBKS
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
वीडियोज

फोटो गैलरी

Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
विश्व
महाराष्ट्र
आईपीएल 2026
साउथ सिनेमा
शिक्षा
ट्रेंडिंग
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
Embed widget