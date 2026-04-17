कैमरून ग्रीन ने किया 25 करोड़ वाला काम, अकेले बचाई KKR की लाज, गुजरात को 181 रनों का लक्ष्य

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Score: IPL 2026 में अपनी पहली जीत की तलाश कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स ने 180 + रन बना दिए हैं. अकेले कैमरून ग्रीन अंत तक लड़ते रहे और जैसे-तैसे कोलकाता को 180 के स्कोर तक पहुंचाया. ग्रीन ने 55 गेंद में 79 रनों की जुझारू पारी खेली. कप्तान अजिंक्य रहाणे तो खाता तक नहीं खोल पाए.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था. इस मुकाबले में केकेआर ने आखिरकार न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट को ओपनिंग का मौका दिया, लेकिन वो केवल 19 रन बनाकर आउट हो गए. पारी की पहली 24 गेंदों में कोलकाता अपने तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट खो चुकी थी.

कैमरून ने बचाई KKR की लाज

अब तक कैमरून ग्रीन खराब प्रदर्शन के लिए आलोचनाओं में घिरे हुए थे. खासतौर पर इसलिए कि मिनी ऑक्शन में केकेआर ने उनपर 25 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. मगर गुजरात के खिलाफ उन्होंने 79 रनों की पारी खेल सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने पहले रोवमैन पावेल के साथ मिलकर 55 रनों की पार्टनरशिप कर टीम को संकट से उबारा. पावेल ने 27 रनों का योगदान दिया.

उसके बाद ग्रीन ने अकेले ही तबाही मचाई. ग्रीन एक समय 31 गेंद में 37 रन बनाकर खेल रहे थे. अपनी पारी की अंतिम 24 गेंदों में उन्होंने 42 रन बनाए. अनुकूल रॉय के साथ मिलकर उन्होंने 60 रन तो जोड़े, लेकिन इस पार्टनरशिप में अधिकांश रन ग्रीन के रहे.

गुजरात के तेज गेंदबाज चमके

गुजरात टाइटंस के लिए 5 गेंदबाजों ने बॉलिंग की और सभी ने कम से कम एक विकेट जरूर लिया. विशेष रूप से कगिसो रबाड़ा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कोलकाता के रन रेट पर लगाम कसने के साथ-साथ मिलकर 6 बल्लेबाजों को आउट किया. युवा पेसर अशोक शर्मा महंगे जरूर रहे लेकिन 2 विकेट भी लिए. राशिद खान भी एक विकेट लेने में कामयाब रहे.

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