25 करोड़ी कैमरून ग्रीन को मिली मंजूरी, अब पलटेगी फिसड्डी KKR की किस्मत, जानें पूरा मामला

Cameron Green Bowling: किसी ने फ्रॉड कहा तो किसी ने कुछ और. आलोचनाओं में घिरे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन IPL 2026 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 3 पारियों में केवल 24 रन बना पाए हैं. ग्रीन इसलिए भी आलोचकों के निशाने पर रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर होते हुए उन्होंने सीजन में अब तक एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की है.

KKR के लिए गुड न्यूज

कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2026 में अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. KKR के लिए अच्छी खबर ये है कि कैमरून ग्रीन को गेंदबाजी करने के लिए हरी झंडी मिल गई है. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कैमरून ग्रीन को फिटनेस क्लियरेंस दे दिया है और KKR फ्रेंचाइजी को इसकी जानकारी भी दे दी है. कैमरून ग्रीन लोवर बैक की समस्या के कारण अब तक गेंदबाजी नहीं कर रहे थे.

KKR टीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी साझा किया है, जिसमें ग्रीन गेंदबाजी का अभ्यास करते दिख रहे हैं. नेट सेशन में उन्होंने गेंदबाजी करते हुए स्टंपस भी उड़ा दिए. यह खबर ऐसे समय में आई है, जब कोलकाता की टीम गेंदबाजी डिपार्टमेंट में बुरी तरह पिछड़ रही है.

कैमरून ग्रीन मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं और अब तक अपने टी20 करियर में 73 मैच खेलकर 30 विकेट लिए हैं. ग्रीन मुख्यतः एक बल्लेबाज हैं और टीम में छठे गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं. चूंकि आईपीएल 2026 में कोलकाता की टीम गेंदबाजी में फिसड्डी साबित हुई है, इसलिए ग्रीन को मंजूरी मिलने से KKR के पास अब एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प मौजूद होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स अब तक IPL 2026 में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है. पहले मुंबई इंडियंस ने उसे 6 विकेट से धोया, उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 6 विकेट की हार झेलनी पड़ी. पंजाब किंग्स के खिलाफ उसका मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था.

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