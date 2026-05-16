22 छक्के और 12 चौके, फिन एलन ने जड़े 93 रन, फिर ग्रीन और रघुवंशी ने कूटा, KKR ने रच दिया इतिहास

KKR Highest Team Total in IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बना दिए हैं. यह आईपीएल 2026 में कोलकाता टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. सलामी बल्लेबाज फिन एलन ना केवल शतक से चूक गए बल्कि KKR के लिए सबसे तेज सेंचुरी लगाने का कीर्तिमान बनाने से भी चूक गए. एलन के आउट होने के बाद कैमरून ग्रीन और अंगकृष रघुवंशी ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की.

ईडन गार्डन्स पर खेले जा रहे इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. पहले फिन एलन ने गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, जिन्होंने 35 गेंद में 93 रन की पारी खेली. वो कोलकाता नाइट राइडर्स के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए. अब भी KKR के लिए सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड एलन के ही नाम है, उन्होंने 47 गेंद में शतक ठोका था. फिन एलन ने अपनी तूफानी पारी में 10 छक्के और 4 चौके लगाए.

22 छक्के, 12 चौके, KKR ने रचा इतिहास

कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी में 22 छक्के और 12 चौके आए. केकेआर द्वारा बनाए गए 247 रनों में 180 रन तो बाउंड्री से ही आ गए. 22 छक्के लगाकर कोलकाता की टीम ने एक ऐतिहासिक कारनामा भी कर दिया है. कोलकाता अब एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमों में दूसरे नंबर पर आ गई है. सनराइजर्स हैदराबाद भी 2 मौकों पर पारी में 22 छक्के लगा चुकी है, लेकिन एक पारी में सबसे अधिक सिक्स लगाने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है, जिसने 24 सिक्स लगाए थे.

247 रन, यह आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. वहीं आईपीएल 2026 में यह उसका सबसे बड़ा स्कोर है.

ग्रीन और रघुवंशी ने कूट डाला

फिन एलन जब आउट हुए तब तक कोलकाता की टीम 11.2 ओवरों में दो विकेट खो कर 139 रन बना चुकी थी. उसके बाद कैमरून ग्रीन और अंगकृष रघुवंशी ने रन रेट धीमा नहीं पड़ने दिया और गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. रघुवंशी और ग्रीन ने मिलकर 52 गेंदों में 108 रनों की नाबाद साझेदारी की. ग्रीन ने 28 गेंद में 52 रन बनाए, दूसरी ओर रघुवंशी ने 44 गेंद में 82 रन बनाए.

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