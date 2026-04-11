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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 202613 सिक्स और 15 चौके, अभिषेक शर्मा की रिकॉर्डतोड़ बैटिंग, SRH के आगे पंजाब की बॉलिंग बेदम

13 सिक्स और 15 चौके, अभिषेक शर्मा की रिकॉर्डतोड़ बैटिंग, SRH के आगे पंजाब की बॉलिंग बेदम

PBKS vs SRH Score: अभिषेक शर्मा ने 78 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली और सनराइजर्स हैदराबाद ने 219 रन बना दिए हैं. हैदराबाद के बल्लेबाजी लाइन-अप के आगे पंजाब किंग्स की गेंदबाजी पूरी तरह बेदम दिखी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बना दिए हैं. न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे मैच में अभिषेक शर्मा ने फुल तबाही मचाते हुए 28 गेंद में 74 रन ठोक दिए. ट्रेविस हेड और ईशान किशन ने भी क्रमशः 38 रन और 27 रनों का योगदान दिया. इस मुकाबले में अभिषेक ने की सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कार डाले.

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर SRH को पहले बल्लेबाजी का न्योता भेजा था. सामने अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट और मार्को जानसेन भी आए, लेकिन अभिषेक शर्मा तो गेंदबाजों को कूटने के मूड़ में आए थे. अभिषेक ने मात्र 18 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी. दूसरे छोर पर ट्रेविस हेड का बल्ला ज्यादा नहीं चला, जिन्होंने मैच में 38 रनों की पारी खेली. पावरप्ले में ही हैदराबाद 105 रन बना चुकी थी. यह IPL के इतिहास में तीसरा मौका है जब SRH ने पहले 6 ओवरों में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया हो.

अभिषेक शर्मा की रिकॉर्डतोड़ बैटिंग

अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. वो शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें शशांक सिंह ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच करवाया. अभिषेक ने 28 गेंद में 74 रन बनाए और इस पारी में 8 छक्के और 5 चौके लगाए. इसी दौरान उन्होंने एक खास कीर्तिमान भी रचा. वो IPL के किसी मैच में पावरप्ले के भीतर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पंजाब के खिलाफ इस मैच में उन्होंने पहले 6 ओवरों में ही सात छक्के लगा दिए थे. उनसे पहले सनथ जयसूर्या, जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो भी ऐसा कार चुके हैं.

पंजाब की गेंदबाजी बेदम

पहले 10 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 132 रन बना दिए थे, लेकिन अंतिम 10 ओवरों में हैदराबाद की टीम 87 रन बना पाई. अंतिम 10 ओवरों में खराब बल्लेबाजी के बावजूद हैदराबाद की टीम 219 रन बना पाई. हेनरिक क्लासेन ने 33 गेंद में 39 रनों की धीमी पारी खेली.

पंजाब के लिए शशांक सिंह चौंकाने वाला पहलू साबित हुए. उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 20 रन दिए और 2 विकेट भी लिए. अभिषेक शर्मा का विकेट भी उन्होंने ही चटकाया था.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma SunRisers Hyderabad IPL LIVE PBKS VS SRH
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