आईपीएल 2027 से पहले खिलाड़ियों के बड़े फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है. सबसे ज्यादा सुर्खियां हार्दिक पंड्या और यशस्वी जायसवाल को लेकर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक बड़े ट्रेड पर बातचीत चल रही है. अगर सब कुछ तय रहा तो हार्दिक पंड्या राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन सकते हैं, जबकि यशस्वी जायसवाल मुंबई इंडियंस के लिए खेलते नजर आ सकते हैं.

हार्दिक पंड्या के लिए आईपीएल 2026 कुछ खास नहीं रहा. उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ तक भी नहीं पहुंच पाई. गुजरात टाइटंस को छोड़कर मुंबई लौटने वाले हार्दिक को बड़ी उम्मीदों के साथ कप्तानी सौंपी गई थी, लेकिन टीम खिताब जीतने में नाकाम रही. रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि टीम के अंदर उन्हें वैसा समर्थन नहीं मिला, जिसकी एक कप्तान को जरूरत होती है. ऐसे में उनके नए ठिकाने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

यह भी पढे़ं- ICC WOMEN'S T20 WORLD CUP 2026: हार सामने देख फूट-फूट कर रो पड़ीं ये खिलाड़ी, जानिए नाम

दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है. राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले इस बल्लेबाज को भविष्य का कप्तान माना जा रहा था. हालांकि, टीम ने कप्तानी की जिम्मेदारी रियान पराग को सौंप दी. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी के रूप में टीम को एक और विस्फोटक ओपनर मिल गया है. माना जा रहा है कि यही वजहें जायसवाल के भविष्य को लेकर अटकलों को हवा दे रही हैं.

दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में भी होंगे बदलाव

सिर्फ मुंबई और राजस्थान ही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में भी बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ पंत एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स में वापसी कर सकते हैं. वहीं कुलदीप यादव लखनऊ का रुख कर सकते हैं. इसके अलावा केएल राहुल को दिल्ली की कप्तानी मिलने की चर्चा है. सौरव गांगुली हेड कोच और युवराज सिंह बैटिंग कोच की भूमिका में नजर आ सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Rishabh Pant Trade: ट्रेड डील से ऋषभ पंत को होगा कितने करोड़ का नुकसान? इस खिलाड़ी के साथ हो रही है अदला-बदली!