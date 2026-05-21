ये 6 क्रिकेटर्स IPL 2026 के बाद ले सकते हैं तुरंत संन्यास, लिस्ट में कई भारतीय खिलाड़ी

आईपीएल का रोमांच अब अपने आखिरी दौर में है. 26 मई से प्लेऑफ की रेस शुरू हो जाएगी. इसमें शायद हम अपने कई पसंदीदा खिलाड़ियों को आखिरी बार खेलते हुए देखें. 6 क्रिकेटर्स में से तो 2 प्लेयर्स इस आईपीएल के सीजन में हमे खेलते हुए दिखे भी नही. इन सब में से एक दिग्गज खिलाड़ी ने सबके दिलों में अपनी जगह बना रखी है. महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने अपनी टीम को आईपीएल इतिहास में पांच ट्रॉफी जीतवाई है. वहीं बाकी पांच खिलाड़ी जो संभावित है कि इस आईपीएल के बाद हमें खेलते हुए न दिखें वो हैं- अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, मिचेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, ईशांत शर्मा.

1.महेंद्र सिंह धोनी

44 वर्षीय महेंद्र सिंह धोनी का अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है. महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए पांच ट्रॉफी जीतवाई है. इस बार 2026 के आईपीएल में चोटिल धोनी अपनी टीम का साहारा नहीं बन सके. उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें सुरेश रैना ने उनकी अगले साल वापसी की बात की है, लेकिन ये महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में ही है कि वो अब खेलेंगे कि नहीं. फैंस और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स उनकी वापसी का इंतजार कर रही है. इस साल संजू सैमसन को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. 278 मैचों में 5,439 रन बनाने वाले धोनी क्या अगले साल अपने टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे? इस सवाल का जवाब हर थाला फैंस ढ़ूढ रहा है.



2-अजिंक्य रहाणे

37 वर्षीय कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे का बल्ला इस सीजन कुछ खास कमाल नही दिखा पाया है. वे आईपीएल 2026 के सीजन में 12 मैच में 251 रन ही बना पाए हैं. उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की फिल्डिंग तो बहुत ही उम्दा रही लेकिन प्लेऑफ की राह उनकी टीम के लिए लगभग ना के बराबर है. खराब फॉर्म के प्रदर्शन को देखते हुए क्रिकेट पंडितों और मीडिया रिपोर्ट्स में ये अंदाजा लगाया जा रहा हैं कि अजिंक्य रहाणे का यह आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है. अजिंक्य रहाणे के नाम आईपीएल इतिहास में अबतक 210 मैच में 5,283 रन दर्ज है.

3-सुनील नरेन

37 वर्षीय कोलकाता नाइट राइडर्स के खतरनाक स्पिन गेंदबाज सुनील नरेन ने इस आईपीएल 2026 के सीजन में सनराईजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 200वां विकेट पूरा किया. एसा करिश्मा करने वाले वे पहले विदेशी खिलाड़ी रहे. इस T20 सीजन में उन्होनें 11 मैच में 13 विकेट अपने नाम की हैं. सुनील नरेन मध्य ओवर्स और पावरप्ले में रनों पर रोक लगाने की क्षमता रखते हैं. उनकी फिटनेस और उम्र को देखते हुए क्रिकेट विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आईपीएल 2026 उनका आखिरी आईपीएल सीजन हो सकता है.

4-मिचेल स्टार्क

36 वर्षीय दिल्ली केपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क कंधे की चोट के कारण शुरुआती आईपीएल मैच में नही दिखे. इस आईपीएल 2026 के सीजन में 5 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए है. जिसमें से 40 रन देकर 4 विकेट एक ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लिए थे. उनकी स्विंग और तेज रफतार की गेंदबाजी बल्लेबाज़ों के सोच के विपरित है. पावरप्ले और डेथ ओवर्स में वे बल्लेबाज़ों के लिए काल प्रतीत होते हैं.आईपीएल से दूरी बनानें वाले मिचेल स्टार्क की यह आईपीएल 2026 सीजन आखिरी हो सकती है. हालाकि अभी उनकी तरफ से ये घोषणा नही हुई है.

5-मार्कस स्टोइनिस

36 वर्षीय पंजाब किंग्स के खिलाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस को लेकर चर्चा तेजी से फैल रही है. आईपीएल 2026 उनके करियर का आखिरी सीजन भी साबित हो सकता है. मार्कस स्टोइनिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर संन्यास का ऐलान नहीं किया है. लेकिन उनकी फिटनेस और बढ़ती उम्र को देखकर फैंस के बीच लगातार अटकलें जारी है. मार्कस स्टोइनिस ने आईपीएल में अब तक कई मजेदार और शानदार पारियां खेली हैं. गेंदबाजी से भी उन्होनें अपनी टीम पंजाब किंग्स को काफी जरूरी सफलताएं दिलाई हैं. मार्कस स्टोइनिस ने T20 करियर में (2016-2026) तक पंजाब किंग्स कि तरफ से खेलते हुए 471 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में कुल 14 विकेट भी अपने नाम किए हैं. मिडिल ऑर्डर में आकर आक्रामक बल्लेबाजी करना और मुश्किल समय में विकेट निकालने की क्षमता रखना. इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मार्कस स्टोइनिस को लंबे समय तक टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी बनाए रखा है. अगर आईपीएल 2026 वास्तव में उनके आखिरी सीजन साबित हुआ तो ये संन्यास उनके फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक पल साबित होगा.

6-ईशांत शर्मा

37 वर्षीय गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की आईपीएल 2026 आखिरी साल हो सकती है. इस सीजन में वे हमें गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी में करिश्मा दिखाते नज़र नही आए. 2012 से आईपीएल इतिहास में 117 मैच में उनके नाम कुल 96 विकेट्स हैं. खराब फार्म और चोट के चलते क्रिकेट विशेषज्ञ और मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि ये सीजन उनके आईपीएल करियर का आखिरी हो सकता हैं. हालाकि उनकी तरफ से कोई घोषणा अभी तक नही की गई है.