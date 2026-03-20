IPL 2026 से पहले इस दिग्गज की अभिषेक शर्मा को बड़ी चेतावनी, सहवाग का नाम लेकर ये क्या कह दिया

आईपीएल 2026 से पहले युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है. भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने उन्हें खास सलाह दी है. कुंबले का मानना है कि अभिषेक को आक्रामक बल्लेबाजी के साथ-साथ अपनी पारी को लंबा खेलने की कला भी सीखनी होगी.

सहवाग से की तुलना

कुंबले ने अभिषेक शर्मा की तुलना भारत के विस्फोटक पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग से की है. उन्होंने कहा कि सहवाग भी शुरुआत में हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने खेल में संतुलन लाया. कुंबले के मुताबिक, अभिषेक भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं, जो तेजी से रन बना सकते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि कब आक्रामक खेलना है और कब टिककर बल्लेबाजी करनी है.

तेज शुरुआत, लेकिन बड़ी पारी की कमी

अभिषेक शर्मा पिछले कुछ समय में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए चर्चा में रहे हैं. वह अक्सर पावरप्ले में टीम को तेज शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन कई बार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाते है. यही वजह है कि उनकी निरंतरता पर सवाल उठते रहे हैं. कुंबले ने कहा कि अगर अभिषेक 20-25 गेंदें खेलते हैं, तो वह आसानी से 40-50 रन बना सकते हैं, लेकिन टीम को उनसे और ज्यादा उम्मीदें हैं. उन्हें 80-90 रन तक पहुंचना होगा.

स्ट्राइक रेट नहीं, पारी की गहराई जरूरी

कुंबले ने यह भी कहा कि सिर्फ स्ट्राइक रेट बढ़ाने पर ध्यान देना सही नहीं है. अभिषेक को यह सोचने की जरूरत नहीं कि हर मैच में 200 या 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. बल्कि उन्हें स्थिति के हिसाब से खेलना चाहिए और ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी में सुधार करते हुए बड़ी पारियां खेलनी शुरू कर दी है.

SRH को इस सीजन में उम्मीदें

28 मार्च को आईपीएल 2026 में अभिषेक शर्मा सनराइजर्स की जर्सी में खेलते हुए नजर आने वाले हैं. टीम को उनसे इस बार ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार बल्लेबाजी की उम्मीद होगी. अभिषेक का हालिया टी20 वर्ल्ड कप प्रदर्शन खास नहीं रहा था. ऐसे में आईपीएल 2026 उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा. अगर वह कुंबले की सलाह को अपनाते हैं, तो इस सीजन में उनका प्रदर्शन और भी बेहतर हो सकता है.

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